https://sarabic.ae/20241221/الإدارة-السورية-الجديدة-تفتح-مراكز-تسوية-ومصالحة-لجنود-الجيش-1096035728.html
الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم السبت، افتتاح مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا خلال حكم السلطات السابقة في دمشق. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T10:36+0000
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2024-12-21T10:36+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، طلبت إدارة العمليات العسكرية من العناصر في بيان، مراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقة مؤقتة.وشددت الإدارة على ضرورة اضطحاب "كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم"، وحذرت من وقوعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة.وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، قائلة: "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد للبلاد.يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.
https://sarabic.ae/20241218/روسيا-تكشف-عن-أحد-أسباب-انهيار-الجيش-السوري-1095916236.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم السبت، افتتاح مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا خلال حكم السلطات السابقة في دمشق.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، طلبت إدارة العمليات العسكرية من العناصر في بيان، مراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقة مؤقتة.
وشددت الإدارة على ضرورة اضطحاب "كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم"، وحذرت من وقوعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، قائلة: "لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم".
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد للبلاد.
يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.