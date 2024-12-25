https://sarabic.ae/20241225/وزير-الداخلية-السوريعلن-مقتل-14-عنصرا-في-كمين-بمحافظة-طرطوس-على-يد-أنصار-الأسد-1096192288.html

وزير الداخلية السوري يعلن مقتل 14 عنصرا في كمين بمحافظة طرطوس على يد أنصار الأسد

وزير الداخلية السوري يعلن مقتل 14 عنصرا في كمين بمحافظة طرطوس على يد أنصار الأسد

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الداخلية السوري الجديد، محمد عبد الرحمن، يوم الأربعاء، أن 14 عنصرًا من وزارة الداخلية قُتلوا وأُصيب 10 آخرون بجروح في إحدى ضواحي طرطوس في كمين زُعم... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T22:52+0000

2024-12-25T22:52+0000

2024-12-25T23:07+0000

أخبار سوريا اليوم

طرطوس

محافظة طرطوس

وزارة الداخلية السورية

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وأوضح الوزير في بيان أن الهجوم وقع أثناء "قيام العناصر بمهامهم في حفظ الأمن والسلامة" في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحادثة تأتي بالتزامن مع تقارير عن اشتباكات دامية في المنطقة أوردها مرصد حقوقي.وقال وزير الداخلية السوري: "سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها"، مشددا على أن "تضحياتنا لن تتوقف حتى تحقيق الاستقرار وبسط الأمن للشعب السوري".ويوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول دخلت فصائل المعارضة السورية المسلحة مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال غربي سوريا.كما تمكّنت المعارضة السورية المسلحة من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وبدأت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام"، في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.

https://sarabic.ae/20241208/فصائل-المعارضة-المسلحة-تدخل-طرطوس-شمال-غربي-سوريا-1095603611.html

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أخبار سوريا اليوم, طرطوس, محافظة طرطوس, وزارة الداخلية السورية