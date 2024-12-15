https://sarabic.ae/20241215/عدوان-إسرائيلي-يستهدف-عدة-مواقع-في-ريف-طرطوس-السورية-فيديو-1095818923.html
عدوان إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في ريف طرطوس السورية.. فيديو
عدوان إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في ريف طرطوس السورية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، باندلاع حرائق كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في ريف طرطوس على السواحل... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T22:46+0000
2024-12-15T22:46+0000
2024-12-15T22:46+0000
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وبحسب المصادر، فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان العدوان.وكشفت المصادر أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ قبالة السواحل السورية.ولفتت المصادر إلى أن معظم الصواريخ التي استهدفت ريف محافظة طرطوس أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية، مؤكدة أنها تستخدم لأول مرة مثل هذه الصواريخ في ضرب المواقع العسكرية السورية.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, طرطوس, ميناء طرطوس
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, طرطوس, ميناء طرطوس
عدوان إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في ريف طرطوس السورية.. فيديو
أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في سوريا، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، باندلاع حرائق كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في ريف طرطوس على السواحل السورية غرب البلاد.
وبحسب المصادر، فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان العدوان
.
وكشفت المصادر أن السفن الحربية الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ قبالة السواحل السورية.
ولفتت المصادر إلى أن معظم الصواريخ التي استهدفت ريف محافظة طرطوس أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية، مؤكدة أنها تستخدم لأول مرة مثل هذه الصواريخ في ضرب المواقع العسكرية السورية.