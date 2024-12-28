https://sarabic.ae/20241228/الخارجية-السورية-الجديدة-تتحدث-لأول-مرة-عن-العلاقة-مع-مصر-1096286896.html

الخارجية السورية الجديدة تتحدث لأول مرة عن "العلاقة مع مصر"

الخارجية السورية الجديدة تتحدث لأول مرة عن "العلاقة مع مصر"

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، اليوم السبت، عن "نظرته للعلاقات مع مصر" في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا بعد رحيل... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T16:09+0000

2024-12-28T16:09+0000

2024-12-28T16:09+0000

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وقال الشيباني، في تدوينة على موقع "إكس"، "نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما". وكان عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، كشف، في وقت سابق، أن "مصدرا في وزارة الخارجية المصرية، نفى ما تردد عن عزم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي القيام بزيارة إلي سوريا".وقال بكري، عبر حسابه على إكس، إن المصدر أكد له، أن "الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه ، ولا صحة لما تردد"، مؤكدا "حرص مصر علي وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وعدم التدخل في شؤونها".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن إدانة مصر، بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، التي شملت إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974.وجاء ذلك خلال مشاركة السيسي، في القمة الـ11 لمنظمة الدول الإسلامية الثماني النامية، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.وقال السيسي: "سوريا تشهد انتهاكات لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على مزيد من أراضيها وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك 1974"، مضيفا: "نؤكد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها".وأشار الرئيس المصري إلى أن "القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم أحداثا متوترة، خاصة في فلسطين ولبنان"، مضيفا: "مصر تؤكد دعمها لإتمام العملية السياسية الشاملة في سوريا".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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