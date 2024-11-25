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مصر... غرق يخت سياحي في البحر الأحمر يقل 31 سائحا
مصر... غرق يخت سياحي في البحر الأحمر يقل 31 سائحا
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.وقال بيان لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد لانش انطلق من ميناء بورتو غالب بمرسى علم وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة، حيث كان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا".وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم".وأكد صاحب اليخت السياحي أن قاربه كان في رحلة غطس من مرسي علم إلى منطقة شعاب سطايح، وقُطع الاتصال بكل الموجود على متن القارب وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ بالواقعة.وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل الناجين بواسطة طائرة هليكوبتر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين الباقين في الموقع إلى حين وصول فرقاطة لنقلهم إلى بر الأمان.ورغم نجاح عمليات الإنقاذ الجزئي، إلا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وتؤكد السلطات المحلية أنها تبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة للناجين.المعلق البارز خليل البلوشي في "مأزق" بعد تصريحات عن أحد أندية قطر.. ماذا قال؟واقعة غريبة.. ميت يحيا قبل حرق جثته بلحظات ثم يعود للموت بعد ساعات
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العالم
مصر... غرق يخت سياحي في البحر الأحمر يقل 31 سائحا
شهدت مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية، حادث غرق مأساوي ليخت سياحي، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.
وتلقى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر إشارة استغاثة في الساعة 5:30 صباحًا من أحد أفراد طاقم اليخت، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء "بورتو غالب"، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الاثاني الجاري، وكان يقل على متنه 31 سائحًا من جنسيات مختلفة و14 فردًا من الطاقم، وكان من المقرر عودته إلى "مارينا الغردقة" يوم 29 نوفمبر الجاري.
وأعلنت السلطات المصرية فقدان 31 سائحا و14 فردا من طاقم قارب سياحي في مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، وتشير المعلومات الأولية إلى غرقه.
وقال بيان لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد لانش انطلق من ميناء بورتو غالب بمرسى علم وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة، حيث كان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا".
وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم".
وأكد صاحب اليخت السياحي أن قاربه كان في رحلة غطس من مرسي علم إلى منطقة شعاب سطايح، وقُطع الاتصال بكل الموجود على متن القارب وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ بالواقعة.
وبعد ساعات من البحث المكثّف، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تمكن فرق الإنقاذ من العثور على بعض الناجين في منطقة الغدير بوادي الجمال.
وأشار المحافظ إلى أنه تم نقل الناجين بواسطة طائرة هليكوبتر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين الباقين في الموقع إلى حين وصول فرقاطة لنقلهم إلى بر الأمان.
ورغم نجاح عمليات الإنقاذ الجزئي، إلا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وتؤكد السلطات المحلية أنها تبذل قصارى جهدها للعثور على جميع المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة للناجين.