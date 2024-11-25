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https://sarabic.ae/20241125/واقعة-غريبة-ميت-يحيا-قبل-حرق-جثته-بلحظات-ثم-يعود-للموت-بعد-ساعات-1095149441.html
واقعة غريبة.. ميت يحيا قبل حرق جثته بلحظات ثم يعود للموت بعد ساعات
واقعة غريبة.. ميت يحيا قبل حرق جثته بلحظات ثم يعود للموت بعد ساعات
سبوتنيك عربي
شهدت إحدى الدول واقعة غريبة، بشأن حادثة عودة رجل إلى الحياة من جديد، بعدما شخّص الأطباء حالته رسميا بأنه ميت، قبل إحراق جثته، وفقا لتقاليد الدفن في هذه الدولة. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T07:45+0000
2024-11-25T07:45+0000
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وأكد مسؤولون طبيون، يوم السبت الماضي، أن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما في ولاية راجاستان الهندية، عُثر عليه حيا في محرقة جنائزية، قبل لحظات من إشعال النار فيها، وذلك دون إجراء تشريح لبيان سبب الوفاة.وتم إدخال روهيتاش كومار، الذي كان يعاني من صعوبات في الكلام والسمع، إلى مستشفى في "جونجونو"، يوم الخميس الماضي، بعد إصابته بنوبة صرع، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.ولدى وصول كومار، أعلن الطبيب وفاته، على الرغم من عدم التحقق من سبب الوفاة، من خلال إجراء تشريح قياسي لجثته.ودون إجراء تشريح لجثته، تم إرسال جثمان روهيتاش كومار إلى المشرحة، وتم نقلها لاحقا للحرق، وفقا للطقوس الهندوسية، ومع ذلك، قبل وقت قصير من إشعال المحرقة، بدأ جسده يُظهر علامات الحركة واكتُشف أنه على قيد الحياة ويتنفس.وعلى الفور، تم نقل كومار سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، لكن الأطباء أكدوا أنه توفي يوم الجمعة الماضية بعد مرور 12 ساعة من بقائه حيا، بعد بذل المزيد من الجهود الطبية لإنعاشه.وفتحت السلطات الهندية تحقيقا بشأن الواقعة، وصرح كبير الأطباء في المستشفى، د. سينغ، بأن الطبيب الذي عاين الحالة، أعد تقرير تشريح الجثة، دون إجراء الفحص اللازم، إثر ذلك، تم إيقاف 3 أطباء عن العمل، وبدأت الشرطة تحقيقا رسميًا في الحادث الغريب.
https://sarabic.ae/20241102/الموت-يغيب-أضخم-تمساح-في-العالم-لهذا-السبب-فيديو-1094428562.html
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أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار الهند اليوم, منوعات, الأخبار

واقعة غريبة.. ميت يحيا قبل حرق جثته بلحظات ثم يعود للموت بعد ساعات

07:45 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Sakchai Lalitمشرحة
مشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مشرحة
© AP Photo / Sakchai Lalit
تابعنا عبر
شهدت إحدى الدول واقعة غريبة، بشأن حادثة عودة رجل إلى الحياة من جديد، بعدما شخّص الأطباء حالته رسميا بأنه ميت، قبل إحراق جثته، وفقا لتقاليد الدفن في هذه الدولة.
وأكد مسؤولون طبيون، يوم السبت الماضي، أن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما في ولاية راجاستان الهندية، عُثر عليه حيا في محرقة جنائزية، قبل لحظات من إشعال النار فيها، وذلك دون إجراء تشريح لبيان سبب الوفاة.
وتم إدخال روهيتاش كومار، الذي كان يعاني من صعوبات في الكلام والسمع، إلى مستشفى في "جونجونو"، يوم الخميس الماضي، بعد إصابته بنوبة صرع، وفقا لصحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
ولدى وصول كومار، أعلن الطبيب وفاته، على الرغم من عدم التحقق من سبب الوفاة، من خلال إجراء تشريح قياسي لجثته.
ودون إجراء تشريح لجثته، تم إرسال جثمان روهيتاش كومار إلى المشرحة، وتم نقلها لاحقا للحرق، وفقا للطقوس الهندوسية، ومع ذلك، قبل وقت قصير من إشعال المحرقة، بدأ جسده يُظهر علامات الحركة واكتُشف أنه على قيد الحياة ويتنفس.
تمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مجتمع
الموت يغيب أضخم تمساح في العالم لهذا السبب... فيديو
2 نوفمبر, 14:32 GMT
وعلى الفور، تم نقل كومار سريعا إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، لكن الأطباء أكدوا أنه توفي يوم الجمعة الماضية بعد مرور 12 ساعة من بقائه حيا، بعد بذل المزيد من الجهود الطبية لإنعاشه.
وفتحت السلطات الهندية تحقيقا بشأن الواقعة، وصرح كبير الأطباء في المستشفى، د. سينغ، بأن الطبيب الذي عاين الحالة، أعد تقرير تشريح الجثة، دون إجراء الفحص اللازم، إثر ذلك، تم إيقاف 3 أطباء عن العمل، وبدأت الشرطة تحقيقا رسميًا في الحادث الغريب.
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