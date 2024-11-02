الموت يغيب أضخم تمساح في العالم لهذا السبب... فيديو

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11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
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11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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الموت يغيب أضخم تمساح في العالم لهذا السبب... فيديو
الموت يغيب أضخم تمساح في العالم لهذا السبب... فيديو
سبوتنيك عربي
توفي أضخم تمساح في العالم في الأسر، اليوم السبت، والذي كان يعيش في أستراليا، ويتناول الماشية والقوارب. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T14:32+0000
2024-11-02T14:32+0000
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ورحل التمساح الذي يحمل اسم "كاسيوس" عن عمر ناهز 110 أعوام، وحقق رقما قياسيا عالميا في موسوعة "غينيس"، كأضخم تمثال في المياه المالحة وهو في الأسر.وحاز على اللقب، بعد وفاة التمساح الفلبيني "لولونغ" في عام 2013، والذي كان يبلغ طوله 6.17 مترا، وفقا لموسوعة "غينيس".وكان الوحش "كاسيوس" يزن أكثر من طن، ويبلغ طوله 18 قدما، وكان في حالة صحية متدهورة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لما ذكره القائمون على رعايته.وقبل حياته في الأسر، كان التمساح "كاسيوس" معروفا بالتجول في مجاري المياه في أستراليا، قبل أن يتم نقله إلى موطن تماسيح مارينلاند ميلانيزيا، في جزيرة غرين، قبالة ساحل كيرنز في كوينزلاند.وتم القبض على "كاسيوس" لأول مرة في عام 1984، بالقرب من مزرعة للماشية على نهر فينيس، جنوب غرب داروين في الإقليم الشمالي في أستراليا.وفي منشور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال القائمون على رعاية التمساح "كاسيوس": "كان متقدما في السن للغاية، ويُعتقد أنه يعيش أكثر من عمر التمساح البري".وفي وقت إلقاء القبض عليه، قُدِّر أن "كاسيوس" كان يبلغ من العمر ما بين 30 و80 عاما، وسجل الرقم القياسي كأكبر تمساح حي تم القبض عليه على الإطلاق في أستراليا.
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منوعات, الأخبار, أستراليا
منوعات, الأخبار, أستراليا

الموت يغيب أضخم تمساح في العالم لهذا السبب... فيديو

14:32 GMT 02.11.2024
© Photo / Unsplash/ Rajeevan MSN تمساح
تمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Photo / Unsplash/ Rajeevan MSN
تابعنا عبر
توفي أضخم تمساح في العالم في الأسر، اليوم السبت، والذي كان يعيش في أستراليا، ويتناول الماشية والقوارب.
ورحل التمساح الذي يحمل اسم "كاسيوس" عن عمر ناهز 110 أعوام، وحقق رقما قياسيا عالميا في موسوعة "غينيس"، كأضخم تمثال في المياه المالحة وهو في الأسر.
وحاز على اللقب، بعد وفاة التمساح الفلبيني "لولونغ" في عام 2013، والذي كان يبلغ طوله 6.17 مترا، وفقا لموسوعة "غينيس".
وكان الوحش "كاسيوس" يزن أكثر من طن، ويبلغ طوله 18 قدما، وكان في حالة صحية متدهورة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لما ذكره القائمون على رعايته.
وقبل حياته في الأسر، كان التمساح "كاسيوس" معروفا بالتجول في مجاري المياه في أستراليا، قبل أن يتم نقله إلى موطن تماسيح مارينلاند ميلانيزيا، في جزيرة غرين، قبالة ساحل كيرنز في كوينزلاند.
وتم القبض على "كاسيوس" لأول مرة في عام 1984، بالقرب من مزرعة للماشية على نهر فينيس، جنوب غرب داروين في الإقليم الشمالي في أستراليا.
وفي منشور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال القائمون على رعاية التمساح "كاسيوس": "كان متقدما في السن للغاية، ويُعتقد أنه يعيش أكثر من عمر التمساح البري".
وفي وقت إلقاء القبض عليه، قُدِّر أن "كاسيوس" كان يبلغ من العمر ما بين 30 و80 عاما، وسجل الرقم القياسي كأكبر تمساح حي تم القبض عليه على الإطلاق في أستراليا.
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