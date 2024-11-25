https://sarabic.ae/20241125/رصد-أصوات-غامضة-من-المحيط-يرجح-أنها-محادثة-بين-كائنات-عملاقة-1095152371.html

رصد أصوات غامضة من المحيط يرجح أنها محادثة بين كائنات عملاقة

رصد أصوات غامضة من المحيط يرجح أنها محادثة بين كائنات عملاقة

سبوتنيك عربي

حاول العلماء منذ عشرات السنوات تقديم تفسير قاطع لأصوات سمعت من مياه المحيط قبالة قارة أنتاركتيكا، وقد كانت أصوات متكررة وغريبة تشبه صوت أوزة، لكنها أوزة... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T08:51+0000

2024-11-25T08:51+0000

2024-11-25T08:51+0000

مجتمع

علوم

منوعات

أخبار كندا

أستراليا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085899035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f923431c5532947ecfcbabb2317020aa.jpg

ونقل موقع "sciencealert" عن عالم المحيطات، روس تشابمان، من جامعة فيكتوريا في كندا، قوله: "اكتشفنا أن هناك عادةً عدة متحدثين مختلفين في أماكن مختلفة في المحيط، وكل منهم يصدر هذه الأصوات".وأضاف تشابمان خلال الاجتماع الـ 187 للجمعية الصوتية الأمريكية: "الأمر المذهل هو أنه عندما يتحدث أحد المتحدثين، يصمت الآخرون، كما لو كانوا يستمعون للمتحدث، ثم يصمت الأول عن الكلام ويستمع إلى ردود الآخرين".يشار إلى أن المحيطات واسعة وعميقة جدًا، ومن الصعب على البشر استكشافها، فغالبًا ما يقال إننا نعرف عن المريخ أكثر مما نعرفه عن قاع المحيط، لذلك ليس من المستغرب وجود أشياء هناك لم نرها من قبل، وسلوكيات حيوانية لا يمكننا تحديدها.وتم تسجيل أصوات غامضة في مياه أنتاركتيكا، قبالة الساحل الغربي لأستراليا، في ستينيات القرن الماضي، وصفها العماء وقتها بأنها أصوات "اللوياثان" وهو كائن بحري ضخم ومجهول يصدر صوتًا غريبًا يشبه صوت الأوزة، وقد أطلق عليه العلماء اسم "البط الحيوي"، وهو اسم مستوحى من الأساطير القديمة، حيث يرمز إلى وحش بحري هائل وقوي.جاء ذلك قبل أن يتوصل العلماء مؤخرا في عام 2014، إلى تفسير آخر باستخدام الأجهزة التي سجلت سلوكيات الحياة البحرية، حيث تمكن العلماء من ربط الصوت الغامض بحيتان المنك القطبية الجنوبية، والتي أصدرت أصواتًا مشابهة لتسجيلات صوت البط الحيوي.رغم ذلك يرى تشابمان أن هذا التفسير ليس قاطعا، حيث تم تسجيل أصوات مماثلة في محيطات أخرى حول أستراليا ونيوزيلندا ولم يتم ربطها برؤية أي حيوان، مما يعني أنها قد تكون من حيتان المنك، أو قد يكون هناك حيوان ثديي بحري آخر يصدر أصواتًا شبيهة بالبط الحيوي.وعكف تشابمان على دراسة الأصوات المنبعثة من المحيط الجنوبي منذ الثمانينيات، عندما كشفت التسجيلات أن صوت البط الحيوي يمكن سماعه في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، هو وزملاؤه قرروا أن الصوت يجب أن يكون صادرًا عن حيوان.ويرى الباحث أنه حتى لو كان الصوت صادر عن حوت المنك القطبي الجنوبي، فلا يزال هناك لغز، فنحن لا نعرف الغرض من تلك المحادثات، لكن تشابمان متأكد نسبيًا من أن طبيعة التسجيلات التي حللها هو محادثة متعددة الأطراف.ولا يستبعد تشابمان أنهم يتحدثون عن العشاء، أو ربما كانوا آباء يتحدثون مع أطفالهم، أو ربما كانوا ببساطة يعلقون على تلك السفينة المجنونة التي استمرت في الذهاب والإياب وسحب هذا السلسلة الطويلة وراءها.

https://sarabic.ae/20241003/سرب-من-الحيتان-القاتلة-يدخل-نهرا-في-روسيا-ومحاولات-حثيثة-لإنقاذه-فيديو---1093388574.html

https://sarabic.ae/20241104/اكتشاف-طريق-مرصوف-في-قاع-المحيط-الهادئ-فيديو-----1094471045.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, أخبار كندا, أستراليا, الأخبار