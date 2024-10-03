https://sarabic.ae/20241003/سرب-من-الحيتان-القاتلة-يدخل-نهرا-في-روسيا-ومحاولات-حثيثة-لإنقاذه-فيديو---1093388574.html
سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو
سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو
سبوتنيك عربي
علقت 4 حيتان عند مصب نهر في بحر أوخوتسك، في أوستييفو في كامتشاتكا (أقصى الشرق الروسي)، يوم أمس الأربعاء. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T08:43+0000
2024-10-03T08:43+0000
2024-10-03T08:43+0000
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وحوصرت الحيتان الأربعة بالقرب من قرية أوستييفو في كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، بسبب ضحالة المياه وانخفاض المد.وفي صباح يوم الخميس، أفاد المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن الحيتان القاتلة غادرت المياه الضحلة وتتجه نحو البحر المفتوح.وبعد ظهر الخميس، قال رئيس منطقة سوبوليفسكي، أندريه فوروفسكي، لـ"سبوتنيك"، إن الحيتان علقت مرة أخرى، ولم تصل إلى مسافة كيلومترين تقريبًا. ولم يستبعد أنها قد ضلت طريقها.قالت السلطات المحلية إن عائلة من الحيتان القاتلة، التي تم إنقاذها يوم الأربعاء في كامتشاتكا، علقت مرة أخرى عند انخفاض المد ولم تخرج إلى البحر مطلقًا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, نادي الفيديو
سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو
علقت 4 حيتان عند مصب نهر في بحر أوخوتسك، في أوستييفو في كامتشاتكا (أقصى الشرق الروسي)، يوم أمس الأربعاء.
وحوصرت الحيتان الأربعة بالقرب من قرية أوستييفو في كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، بسبب ضحالة المياه وانخفاض المد.
ووصل نحو 30 موظفًا من وزارة الطوارئ للمساعدة، وتم نقل الحيتان الأربعة إلى مكان أعمق حتى تتمكن من السباحة إلى البحر عند ارتفاع المد، وقالت السلطات المحلية إن قاع المصب مغطى بالطمي، لذا لا يمكن للمعدات الوصول إليها.
وفي صباح يوم الخميس، أفاد المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن الحيتان القاتلة غادرت المياه الضحلة وتتجه نحو البحر المفتوح.
"
وبعد ظهر الخميس، قال رئيس منطقة سوبوليفسكي، أندريه فوروفسكي، لـ"سبوتنيك"، إن الحيتان علقت مرة أخرى، ولم تصل إلى مسافة كيلومترين تقريبًا. ولم يستبعد أنها قد ضلت طريقها.
قالت السلطات المحلية إن عائلة من الحيتان القاتلة، التي تم إنقاذها يوم الأربعاء في كامتشاتكا، علقت مرة أخرى عند انخفاض المد ولم تخرج إلى البحر مطلقًا.