رصد حيتان قاتلة في مكان غريب من محيطات العالم

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
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https://sarabic.ae/20240927/رصد-حيتان-قاتلة-في-مكان-غريب-من-محيطات-العالم-1093183918.html
رصد حيتان قاتلة في مكان غريب من محيطات العالم
رصد حيتان قاتلة في مكان غريب من محيطات العالم
سبوتنيك عربي
رصد فريق من الباحثين حيوانات مفترسة تهاجم الدلافين الداكنة في تيار هومبولت قبالة ساحل تشيلي، ليتبين فيما بعد أنها مجموعة غامضة من الحيتان القاتلة تتغذى على هذا... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:37+0000
2024-09-27T14:37+0000
مجتمع
علوم
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وقالت عالمة البحار، آنا ماريا غارسيا سيغارا، من جامعة أنتوفاجاستا، إنه "من المثير للدهشة هو الطريقة التي قسّمت بها الحيتان القاتلة فرائسها وتقاسمتها، على غرار الطريقة التي قد تفعل بها الأسرة البشرية، حيث تمسك الأم الفريسة في فمها حتى يتمكن طفلها من أخذ قضمات منها".وتابعت العالمة: "من المثير للإعجاب أيضا هو ملاحظة سلوك تقاسم لحم الدلافين بين أعضاء مجموعة الحيتان القاتلة، باستخدام طائرة من دون طيار، حيث لاحظنا كيف تتغذى الأم وصغيرها أولاً ثم الذكر البالغ لاحقًا"، مضيفة: "كان الأمر أشبه بطقوس تقاسم الطعام على غرار البشر، عندما نأكل يوم الأحد مع جدتنا وجدنا، أتذكر عندما كنت طفلة كانت جدتي تطعمني أولاً ثم يأكل الكبار لاحقًا".وأضافت غارسيا سيغارا: "إذا أثبتنا أن هذا النمط البيئي متخصص في الثدييات البحرية، ولديه تقنية صيد خاصة لم يتم ملاحظتها من قبل في مجموعات أخرى، فسيكون هذا حصريًا لهذه المجموعة، ويجب اعتباره مجموعة منفصلة للحماية والحفاظ عليها"، بحسب بحث منشور في مجلة "ساينس أليرت".ويشار إلى أن الحيتان القاتلة حاليًا لا تتمتع بحالة حماية لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فهي مدرجة على أنها "ناقصة البيانات" بسبب نقص المعلومات عنها.
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علوم
علوم

رصد حيتان قاتلة في مكان غريب من محيطات العالم

14:37 GMT 27.09.2024
© Photo / unsplash/Naja Bertolt Jensenمحيطات
محيطات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / unsplash/Naja Bertolt Jensen
تابعنا عبر
رصد فريق من الباحثين حيوانات مفترسة تهاجم الدلافين الداكنة في تيار هومبولت قبالة ساحل تشيلي، ليتبين فيما بعد أنها مجموعة غامضة من الحيتان القاتلة تتغذى على هذا النوع من الدلافين.
وقالت عالمة البحار، آنا ماريا غارسيا سيغارا، من جامعة أنتوفاجاستا، إنه "من المثير للدهشة هو الطريقة التي قسّمت بها الحيتان القاتلة فرائسها وتقاسمتها، على غرار الطريقة التي قد تفعل بها الأسرة البشرية، حيث تمسك الأم الفريسة في فمها حتى يتمكن طفلها من أخذ قضمات منها".
وتابعت العالمة: "من المثير للإعجاب أيضا هو ملاحظة سلوك تقاسم لحم الدلافين بين أعضاء مجموعة الحيتان القاتلة، باستخدام طائرة من دون طيار، حيث لاحظنا كيف تتغذى الأم وصغيرها أولاً ثم الذكر البالغ لاحقًا"، مضيفة: "كان الأمر أشبه بطقوس تقاسم الطعام على غرار البشر، عندما نأكل يوم الأحد مع جدتنا وجدنا، أتذكر عندما كنت طفلة كانت جدتي تطعمني أولاً ثم يأكل الكبار لاحقًا".
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وأوضحت أن "مجموعة الحيتان القاتلة التي تتجول عبر تيار همبولت والمعروفة باسم مجموعة "ميناتشو"، غير مفهومة بشكل خاص، ومن غير الواضح ما إذا كانت تشكل نمطًا بيئيًا بحد ذاتها أو تنتمي إلى مجموعة أكبر رغم أنه تم توثيق 28 مشاهدة للحيتان القاتلة".

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وأشارت سيغارا إلى أن هذا الاكتشاف يدل على أن مجموعة "ميناتشو" قد تنتمي إلى نفس النمط البيئي، مثل الحيتان القاتلة النيوزيلندية والأرجنتينية، والمعروفة باسم النوع "أ" وهناك أوجه تشابه أخرى؛ حيث تتغذى الحيتان القاتلة الأرجنتينية أيضًا على أسود البحر، كما تفعل مجموعة "ميناتشو". إذا كانت مجموعة "ميناتشو" تنتمي إلى النمط البيئي من النوع "أ"، فهذا يعني أن هذه المجموعة من الحيتان القاتلة لديها نطاق أكبر بكثير مما كنا نعرفه.

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وأضافت غارسيا سيغارا: "إذا أثبتنا أن هذا النمط البيئي متخصص في الثدييات البحرية، ولديه تقنية صيد خاصة لم يتم ملاحظتها من قبل في مجموعات أخرى، فسيكون هذا حصريًا لهذه المجموعة، ويجب اعتباره مجموعة منفصلة للحماية والحفاظ عليها"، بحسب بحث منشور في مجلة "ساينس أليرت".
ويشار إلى أن الحيتان القاتلة حاليًا لا تتمتع بحالة حماية لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فهي مدرجة على أنها "ناقصة البيانات" بسبب نقص المعلومات عنها.
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