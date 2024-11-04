https://sarabic.ae/20241104/اكتشاف-طريق-مرصوف-في-قاع-المحيط-الهادئ-فيديو-----1094471045.html
اكتشاف طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ... فيديو
اكتشاف طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال البحرية العميقة، شمال جزر هاواي، عن اكتشاف مفاجئ في عام 2022، وهو عبارة عن قاع بحيرة قديمة جافة مرصوفة بما يشبه طريقًا... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:53+0000
2024-11-04T11:53+0000
2024-11-04T11:53+0000
مجتمع
علوم
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وتمت مصادفة المشهد الغريب من قبل سفينة الاستكشاف "نوتيلوس"، عندما كانت تجري عملية مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا.ويعمل الباحثون في مؤسسة "Ocean Exploration Trust" على توسيع حدود هذه المنطقة البرية، التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر تحت سطح البحر.ويمكن سماع أحد الباحثين وهو يقول: "هذا هو الطريق إلى أتلانتس"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية.
https://sarabic.ae/20241016/رصد-ديدان-عملاقة-في-القاع-السحيق-للمحيط-الهادئ-فيديو----1093829459.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
اكتشاف طريق مرصوف في قاع المحيط الهادئ... فيديو
كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال البحرية العميقة، شمال جزر هاواي، عن اكتشاف مفاجئ في عام 2022، وهو عبارة عن قاع بحيرة قديمة جافة مرصوفة بما يشبه طريقًا من الطوب الأصفر.
وتمت مصادفة المشهد الغريب من قبل سفينة الاستكشاف "نوتيلوس"، عندما كانت تجري عملية مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا.
وتعد محمية باباهاناوموكواكيا البحرية واحدة من أكبر مناطق الحفاظ على البيئة البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، وقد استكشفنا نحو 3 % فقط من قاع البحر.
ويعمل الباحثون في مؤسسة "Ocean Exploration Trust" على توسيع حدود هذه المنطقة البرية، التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر تحت سطح البحر.
في أبريل/نيسان 2022، نُشر مقطع فيديو مميز من لقطات الرحلة، يظهر اللحظة التي تعثر فيها الباحثون الذين كانوا يشغلون مركبة لسبر أعماق البحار بالمنطقة المرصوفة بالطوب.
ويمكن سماع أحد الباحثين وهو يقول: "هذا هو الطريق إلى أتلانتس"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية.