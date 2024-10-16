https://sarabic.ae/20241016/رصد-ديدان-عملاقة-في-القاع-السحيق-للمحيط-الهادئ-فيديو----1093829459.html

رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو

رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو

سبوتنيك عربي

كشفت أبحاث جديدة لمعهد "شميدت" عن ديدان عملاقة تتكاثر في القاع عند فتحات حرارية مائية في شرق المحيط الهادئ، بالقرب من جزر غالاباغوس. 16.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-16T12:21+0000

2024-10-16T12:21+0000

2024-10-16T12:21+0000

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كان العلماء يعتقدون سابقًا أن الميكروبات والفيروسات هي الأشكال الوحيدة للحياة في هذه البيئة الضيقة وغير المضيافة تحت قاع البحر، لكن استكشافا لمعهد "شميدت" للمحيطات في العام الماضي كشف أن الديدان الأنبوبية العملاقة تجعل من تلك الأماكن موطنًا لها أيضًا.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "هنا نبلغ، وفقًا لمعرفتنا لأول مرة، عن اكتشاف حيوانات تم استخراجها من تجاويف ضحلة مملوءة بالسوائل في قاع البحر لفتحات حرارية مائية في أعماق البحار. في حين تم وصف الغلاف الحيوي الميكروبي والفيروسي تحت قاع البحر عند فتحات أعماق البحار، فإننا نظهر أن الحياة الحيوانية موجودة أيضًا في هذه المقاطع الصخرية الضحلة تحت قاع البحر".كان الباحثون في الأصل يبحثون عن يرقات الديدان الأنبوبية وغيرها من مخلوقات الفتحات الحرارية المائية، والتي افترضوا أنها قد تستعمر الفتحات من داخل قشرة الأرض.لكن العلماء لم يلاحظوا أبدًا اليرقات المعنية في الماء حول الفتحات الحرارية المائية، مما يشير إلى وجود آلية أخرى للتشتت، وفقًا للدراسة. يقترح الباحثون أن اليرقات يتم امتصاصها في قشرة المحيط مع مياه البحر وتنتقل عبر قاع البحر قبل أن تستقر في الفتحات.لدهشتهم، كانت هذه الجيوب مليئة بديدان الأنبوب البالغة. في أحد التجاويف، اكتشف الفريق ذكرين من نوع (R. Pachyptila) بخصيتين مملوءتين بالحيوانات المنوية وأنثيين من نفس النوع بغدد تناسلية مليئة بالبيض، مما يشير إلى أن التكاثر قد يحدث تحت قاع البحر. وأشار الباحثون إلى أن الشقوق المؤدية من التجاويف إلى السطح كانت مأهولة أيضًا.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن هناك موطنًا مستمرًا لديدان الأنبوب من تجاويف قاع البحر إلى سطح قاع البحر. وتدعم هذه النتائج فرضيتنا القائلة بوجود انتشار لليرقات داخل قاع البحر القشري".وبحسب المقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، قد تدخل اليرقات قاع البحر عن طريق الركوب عبر الشقوق في قاع البحر على تيارات المحيط السفلية. وبينما يجد معظمهم طريقهم للخروج، فإن وجود البالغين في التجاويف يشير إلى أن بعض اليرقات تصنع منزلًا دائمًا داخل قشرة المحيط.لقطات تظهر "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر... فيديومشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو

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علوم, ديدان, اكتشاف ديدان, بحار, بحار ومحيطات, البحار