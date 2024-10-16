رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:18 GMT
33 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الشعوب العربية تهب في حربها الوطنية العظمى حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241016/رصد-ديدان-عملاقة-في-القاع-السحيق-للمحيط-الهادئ-فيديو----1093829459.html
رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو
رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت أبحاث جديدة لمعهد "شميدت" عن ديدان عملاقة تتكاثر في القاع عند فتحات حرارية مائية في شرق المحيط الهادئ، بالقرب من جزر غالاباغوس. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T12:21+0000
2024-10-16T12:21+0000
مجتمع
علوم
ديدان
اكتشاف ديدان
بحار
بحار ومحيطات
البحار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087173719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8328f561f1acc92138035f21ea5e0322.jpg
كان العلماء يعتقدون سابقًا أن الميكروبات والفيروسات هي الأشكال الوحيدة للحياة في هذه البيئة الضيقة وغير المضيافة تحت قاع البحر، لكن استكشافا لمعهد "شميدت" للمحيطات في العام الماضي كشف أن الديدان الأنبوبية العملاقة تجعل من تلك الأماكن موطنًا لها أيضًا.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "هنا نبلغ، وفقًا لمعرفتنا لأول مرة، عن اكتشاف حيوانات تم استخراجها من تجاويف ضحلة مملوءة بالسوائل في قاع البحر لفتحات حرارية مائية في أعماق البحار. في حين تم وصف الغلاف الحيوي الميكروبي والفيروسي تحت قاع البحر عند فتحات أعماق البحار، فإننا نظهر أن الحياة الحيوانية موجودة أيضًا في هذه المقاطع الصخرية الضحلة تحت قاع البحر".كان الباحثون في الأصل يبحثون عن يرقات الديدان الأنبوبية وغيرها من مخلوقات الفتحات الحرارية المائية، والتي افترضوا أنها قد تستعمر الفتحات من داخل قشرة الأرض.لكن العلماء لم يلاحظوا أبدًا اليرقات المعنية في الماء حول الفتحات الحرارية المائية، مما يشير إلى وجود آلية أخرى للتشتت، وفقًا للدراسة. يقترح الباحثون أن اليرقات يتم امتصاصها في قشرة المحيط مع مياه البحر وتنتقل عبر قاع البحر قبل أن تستقر في الفتحات.لدهشتهم، كانت هذه الجيوب مليئة بديدان الأنبوب البالغة. في أحد التجاويف، اكتشف الفريق ذكرين من نوع (R. Pachyptila) بخصيتين مملوءتين بالحيوانات المنوية وأنثيين من نفس النوع بغدد تناسلية مليئة بالبيض، مما يشير إلى أن التكاثر قد يحدث تحت قاع البحر. وأشار الباحثون إلى أن الشقوق المؤدية من التجاويف إلى السطح كانت مأهولة أيضًا.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن هناك موطنًا مستمرًا لديدان الأنبوب من تجاويف قاع البحر إلى سطح قاع البحر. وتدعم هذه النتائج فرضيتنا القائلة بوجود انتشار لليرقات داخل قاع البحر القشري".وبحسب المقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، قد تدخل اليرقات قاع البحر عن طريق الركوب عبر الشقوق في قاع البحر على تيارات المحيط السفلية. وبينما يجد معظمهم طريقهم للخروج، فإن وجود البالغين في التجاويف يشير إلى أن بعض اليرقات تصنع منزلًا دائمًا داخل قشرة المحيط.لقطات تظهر "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر... فيديومشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو
https://sarabic.ae/20240308/اكتشاف-ديدان-تتمتع-بخاصية-غير-متوقعة-في-تشيرنوبل-1086798931.html
https://sarabic.ae/20240521/شيطان-البحر-الأسود-في-أول-مشهد-له-في-أعماق-البحار-فيديو--1089064899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087173719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32073109cfdc1c5c314e6dde079902cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, ديدان, اكتشاف ديدان, بحار, بحار ومحيطات, البحار
علوم, ديدان, اكتشاف ديدان, بحار, بحار ومحيطات, البحار

رصد ديدان عملاقة في القاع السحيق للمحيط الهادئ... فيديو

12:21 GMT 16.10.2024
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersenديدان
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Photo / unsplash/Morten Jakob Pedersen
تابعنا عبر
كشفت أبحاث جديدة لمعهد "شميدت" عن ديدان عملاقة تتكاثر في القاع عند فتحات حرارية مائية في شرق المحيط الهادئ، بالقرب من جزر غالاباغوس.
كان العلماء يعتقدون سابقًا أن الميكروبات والفيروسات هي الأشكال الوحيدة للحياة في هذه البيئة الضيقة وغير المضيافة تحت قاع البحر، لكن استكشافا لمعهد "شميدت" للمحيطات في العام الماضي كشف أن الديدان الأنبوبية العملاقة تجعل من تلك الأماكن موطنًا لها أيضًا.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "هنا نبلغ، وفقًا لمعرفتنا لأول مرة، عن اكتشاف حيوانات تم استخراجها من تجاويف ضحلة مملوءة بالسوائل في قاع البحر لفتحات حرارية مائية في أعماق البحار. في حين تم وصف الغلاف الحيوي الميكروبي والفيروسي تحت قاع البحر عند فتحات أعماق البحار، فإننا نظهر أن الحياة الحيوانية موجودة أيضًا في هذه المقاطع الصخرية الضحلة تحت قاع البحر".

وبحسب الدراسة، احتوت التجاويف على ديدان أنبوبية "بأحجام قياسية"، حيث وصل طول الديدان الأنبوبية نحو 8 بوصات (20 سم)، وبعضها نحو 19 بوصة (50 سم).

كان الباحثون في الأصل يبحثون عن يرقات الديدان الأنبوبية وغيرها من مخلوقات الفتحات الحرارية المائية، والتي افترضوا أنها قد تستعمر الفتحات من داخل قشرة الأرض.
كتب الباحثون في الدراسة: "يشير الاستعمار السريع لهذه الحيوانات إلى تشتت اليرقات بكفاءة، حيث يُفترض أن اليرقات تنتقل عبر القاع والتلال والتيارات المحيطية قبل أن تستقر في الفتحات من خلال السباحة إلى الأسفل أو الغرق".
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
مجتمع
اكتشاف ديدان تتمتع بخاصية "غير متوقعة" في تشيرنوبل
8 مارس, 13:54 GMT
لكن العلماء لم يلاحظوا أبدًا اليرقات المعنية في الماء حول الفتحات الحرارية المائية، مما يشير إلى وجود آلية أخرى للتشتت، وفقًا للدراسة. يقترح الباحثون أن اليرقات يتم امتصاصها في قشرة المحيط مع مياه البحر وتنتقل عبر قاع البحر قبل أن تستقر في الفتحات.
ولاستكشاف إمكانية أن يكون قاع البحر بمثابة خزان لليرقات، أرسل العلماء مركبة تعمل عن بعد إلى موقع فتحة على عمق 8250 قدمًا (2515 مترًا) تحت سطح المحيط. واستخدم الفريق المركبة لحفر ثقوب في قاع البحر ورفع ألواح من الصخور، وكشف عن جيوب مملوءة بالسوائل الحرارية المائية داخل طبقات من الحمم البركانية الصلبة.
لدهشتهم، كانت هذه الجيوب مليئة بديدان الأنبوب البالغة. في أحد التجاويف، اكتشف الفريق ذكرين من نوع (R. Pachyptila) بخصيتين مملوءتين بالحيوانات المنوية وأنثيين من نفس النوع بغدد تناسلية مليئة بالبيض، مما يشير إلى أن التكاثر قد يحدث تحت قاع البحر. وأشار الباحثون إلى أن الشقوق المؤدية من التجاويف إلى السطح كانت مأهولة أيضًا.
هيكل عظمي لسمكة أبو الشص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
مجتمع
"شيطان البحر الأسود" في أول مشهد له في أعماق البحار... فيديو
21 مايو, 13:21 GMT
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يبدو أن هناك موطنًا مستمرًا لديدان الأنبوب من تجاويف قاع البحر إلى سطح قاع البحر. وتدعم هذه النتائج فرضيتنا القائلة بوجود انتشار لليرقات داخل قاع البحر القشري".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، قد تدخل اليرقات قاع البحر عن طريق الركوب عبر الشقوق في قاع البحر على تيارات المحيط السفلية. وبينما يجد معظمهم طريقهم للخروج، فإن وجود البالغين في التجاويف يشير إلى أن بعض اليرقات تصنع منزلًا دائمًا داخل قشرة المحيط.
لقطات تظهر "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر... فيديو
مشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым после израильских авиаударов над деревней Кфар-Руман на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:56 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала