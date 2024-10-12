https://sarabic.ae/20241012/لقطات-تظهر-هجوما-وحشيا-لأسماك-القرش-على-قنافذ-البحر-فيديو--1093671012.html

لقطات تظهر "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر... فيديو

لقطات تظهر "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن علماء أستراليون من مكافحة مشكلة قنافذ البحر الكبيرة الحجم، المنتشرة في أعماق البحار، والتي تشكل خطرا على التوازن البيئي. 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T08:39+0000

2024-10-12T08:39+0000

2024-10-12T08:39+0000

مجتمع

علوم

بحار

بحار ومحيطات

القرش

سمك القرش

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093076646_0:51:3174:1836_1920x0_80_0_0_3bd439424579026d2293b5b66392608b.jpg

قنافذ البحر، هي مجموعات مختلفة من أسرة عشب البحر الخصبة للشعاب المرجانية المعتدلة، تقع غالبا في جنوب شرق أستراليا.قام فريق بقيادة عالم البيئة، جيريمي داي، في جامعة نيوكاسل بتجربة قبالة شواطئ ولونغونغ، وهي بلدة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، بمراقبة 100 من قنافذ البحر (نصفها قصير الأشواك ونصفها طويل) كانت مقيدة خارج وكر "جراد البحر" (وهو نتوء صخري في الشعاب المرجانية، بعمق من 5 إلى 8 أمتار)، لمدة 25 ليلة، وسجلوا هجوم أسماك القرش بكاميرات المراقبة.وأظهرت اللقطات "هجوما وحشيا" لأسماك القرش على قنافذ البحر.كانت أسماك القرش "ذات القرن المتوج" مسؤولة عن 82 في المئة من عمليات قتل القنافذ ذات الأشواك الطويلة التي تم التقاطها بالكاميرا.كما كانوا على استعداد لمضغ قنافذ البحر الناضجة التي يزيد قطرها عن 12 سنتيمترًا (نحو 5 بوصات)، والتي كان يُعتقد أنها معفاة إلى حد كبير من الافتراس.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه التجربة تعتبر أدلة نادرة على وجود حيوانات مفترسة قادرة على التعامل مع قنافذ البحر كبيرة الحجم جدًا. وإن حقيقة أن أسماك القرش "ذات القرون المتوجة" قادرة على مواجهة هذا التحدي تجعلها مساعدة مرحب بها في جهود إدارة الحفاظ على البيئة، وتؤكد على أهمية الحيوانات المفترسة الكبيرة في الحفاظ على توازن النظام البيئي."بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديوبقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, بحار, بحار ومحيطات, القرش, سمك القرش