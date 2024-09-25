https://sarabic.ae/20240925/بقايا-القرش-الشبح-تظهر-في-المحيط-الهادئ-1093076803.html

بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ

بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

توصل فريق من الباحثين لبقايا نادرة لأسماك تعيش في عمق المحيط الهادئ تعرف بـ"القرش الشبح" وهي تستطيع التهام فرائسها على عمق يصل إلى نحو 2600 متر تحت الماء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T04:59+0000

2024-09-25T04:59+0000

2024-09-25T04:59+0000

مجتمع

منوعات

علوم

أستراليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093076646_0:51:3174:1836_1920x0_80_0_0_3bd439424579026d2293b5b66392608b.jpg

ويعرف هذا النوع من الأسماك بـ"سبوك فيش" وهي أسماك ضيقة الأنف توجد في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن هذه الأبحاث أجراها علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا جرت في منطقة "تشاتام رايز"، وهي جزء من المحيط يمتد لنحو ألف كيلومتر شرق جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.ويقول الباحثون إن "القرش الشبح" قريب من أسماك القرش المعروفة، لكن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف.وتمتلك هذه الأسماك عيونًا سوداء مخيفة وجلدا ناعما ذا لون بني فاتح خال من القشور، وتتغذى هذه الأسماك على القشريات في أعماق البحار باستخدام أفواهها المميزة التي تشبه المنقار.

https://sarabic.ae/20231206/رصد-أول-سمكة-قرش-عملاقة-حامل-في-أول-حالة-مسجلة-في-العالم-صور-وفيديو-1083813891.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, أستراليا