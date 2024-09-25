https://sarabic.ae/20240925/بقايا-القرش-الشبح-تظهر-في-المحيط-الهادئ-1093076803.html
بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ
بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين لبقايا نادرة لأسماك تعيش في عمق المحيط الهادئ تعرف بـ"القرش الشبح" وهي تستطيع التهام فرائسها على عمق يصل إلى نحو 2600 متر تحت الماء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T04:59+0000
2024-09-25T04:59+0000
2024-09-25T04:59+0000
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أستراليا
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ويعرف هذا النوع من الأسماك بـ"سبوك فيش" وهي أسماك ضيقة الأنف توجد في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن هذه الأبحاث أجراها علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا جرت في منطقة "تشاتام رايز"، وهي جزء من المحيط يمتد لنحو ألف كيلومتر شرق جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.ويقول الباحثون إن "القرش الشبح" قريب من أسماك القرش المعروفة، لكن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف.وتمتلك هذه الأسماك عيونًا سوداء مخيفة وجلدا ناعما ذا لون بني فاتح خال من القشور، وتتغذى هذه الأسماك على القشريات في أعماق البحار باستخدام أفواهها المميزة التي تشبه المنقار.
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منوعات, علوم, أستراليا
بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ
توصل فريق من الباحثين لبقايا نادرة لأسماك تعيش في عمق المحيط الهادئ تعرف بـ"القرش الشبح" وهي تستطيع التهام فرائسها على عمق يصل إلى نحو 2600 متر تحت الماء.
ويعرف هذا النوع من الأسماك بـ"سبوك فيش" وهي أسماك ضيقة الأنف توجد في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكر
موقع "ساينس أليرت" العلمي، اليوم الأربعاء.
ولفت الموقع إلى أن هذه الأبحاث أجراها علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا جرت في منطقة "تشاتام رايز"، وهي جزء من المحيط يمتد لنحو ألف كيلومتر شرق جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.
ويقول الباحثون إن "القرش
الشبح" قريب من أسماك القرش المعروفة، لكن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف.
وتمتلك هذه الأسماك
عيونًا سوداء مخيفة وجلدا ناعما ذا لون بني فاتح خال من القشور، وتتغذى هذه الأسماك على القشريات في أعماق البحار باستخدام أفواهها المميزة التي تشبه المنقار.