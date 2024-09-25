بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240925/بقايا-القرش-الشبح-تظهر-في-المحيط-الهادئ-1093076803.html
بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ
بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
توصل فريق من الباحثين لبقايا نادرة لأسماك تعيش في عمق المحيط الهادئ تعرف بـ"القرش الشبح" وهي تستطيع التهام فرائسها على عمق يصل إلى نحو 2600 متر تحت الماء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T04:59+0000
2024-09-25T04:59+0000
مجتمع
منوعات
علوم
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093076646_0:51:3174:1836_1920x0_80_0_0_3bd439424579026d2293b5b66392608b.jpg
ويعرف هذا النوع من الأسماك بـ"سبوك فيش" وهي أسماك ضيقة الأنف توجد في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن هذه الأبحاث أجراها علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا جرت في منطقة "تشاتام رايز"، وهي جزء من المحيط يمتد لنحو ألف كيلومتر شرق جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.ويقول الباحثون إن "القرش الشبح" قريب من أسماك القرش المعروفة، لكن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف.وتمتلك هذه الأسماك عيونًا سوداء مخيفة وجلدا ناعما ذا لون بني فاتح خال من القشور، وتتغذى هذه الأسماك على القشريات في أعماق البحار باستخدام أفواهها المميزة التي تشبه المنقار.
https://sarabic.ae/20231206/رصد-أول-سمكة-قرش-عملاقة-حامل-في-أول-حالة-مسجلة-في-العالم-صور-وفيديو-1083813891.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093076646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7318cbca1e8d16db819ba425f56aaf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, أستراليا
منوعات, علوم, أستراليا

بقايا القرش الشبح تظهر في المحيط الهادئ

04:59 GMT 25.09.2024
© Photo / Unsplash/ Gerald Schömbsقرش
قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Photo / Unsplash/ Gerald Schömbs
تابعنا عبر
توصل فريق من الباحثين لبقايا نادرة لأسماك تعيش في عمق المحيط الهادئ تعرف بـ"القرش الشبح" وهي تستطيع التهام فرائسها على عمق يصل إلى نحو 2600 متر تحت الماء.
ويعرف هذا النوع من الأسماك بـ"سبوك فيش" وهي أسماك ضيقة الأنف توجد في المياه العميقة قبالة سواحل أستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي، اليوم الأربعاء.
سمكة قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
مجتمع
رصد أول سمكة قرش عملاقة حامل في أول حالة مسجلة في العالم... صور وفيديو
6 ديسمبر 2023, 15:12 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه الأبحاث أجراها علماء من المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا جرت في منطقة "تشاتام رايز"، وهي جزء من المحيط يمتد لنحو ألف كيلومتر شرق جزيرة نيوزيلندا الجنوبية.
ويقول الباحثون إن "القرش الشبح" قريب من أسماك القرش المعروفة، لكن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف.
وتمتلك هذه الأسماك عيونًا سوداء مخيفة وجلدا ناعما ذا لون بني فاتح خال من القشور، وتتغذى هذه الأسماك على القشريات في أعماق البحار باستخدام أفواهها المميزة التي تشبه المنقار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:16 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала