https://sarabic.ae/20240725/تسجيل-أول-لقطات-في-العالم-لقرش-يصطدم-بقارب-صيد-فيديو---1091119427.html
تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو
تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت سمكة قرش مهددة بالانقراض للاصطدام بشكل عنيف مع قارب صيد كان يبحر عبر الشواطئ الأيرلندية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T11:35+0000
2024-07-25T11:35+0000
2024-07-25T11:35+0000
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وضع العلماء جهاز تتبع "فيت بيت" (مزود بكاميرا مدمجة) على سمكة القرش المهددة بالانقراض أثناء سباحتها قبالة ساحل مقاطعة كيري في أيرلندا، في محاولة لجمع البيانات السلوكية والفسيولوجية حول نوع القرش "المتشمس الغامض".ويمكن أن يصل طول أسماك القرش المتشمسة إلى 12 مترا، وقد يصل وزنها إلى 6 أطنان، ما يجعلها ثاني أكبر سمكة في المحيط وأكبر سمكة قرش في المملكة المتحدة.وتُظهر اللقطات علامات واضحة للضرر الذي لحق بجلد سمكة القرش، بالإضافة إلى خطوط الطلاء والتآكل التي خلفها القارب.يذكر أنه تم إدراج أسماك القرش هذه في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها مهددة بالانقراض، وتم منحها الحماية رسميا بموجب قانون الحياة البرية (1976) في عام 2022.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو
تعرضت سمكة قرش مهددة بالانقراض للاصطدام بشكل عنيف مع قارب صيد كان يبحر عبر الشواطئ الأيرلندية.
وضع العلماء جهاز تتبع "فيت بيت" (مزود بكاميرا مدمجة) على سمكة القرش المهددة بالانقراض أثناء سباحتها قبالة ساحل مقاطعة كيري في أيرلندا، في محاولة لجمع البيانات السلوكية والفسيولوجية حول نوع القرش "المتشمس الغامض".
يوضح تايلور تشابل، عالم الأحياء البحرية بجامعة ولاية أوريغون: "هذه هي أول ملاحظة مباشرة على الإطلاق لاصطدام سفينة بأي حيوانات بحرية ضخمة على علم بها".
ويمكن أن يصل طول أسماك القرش المتشمسة إلى 12 مترا، وقد يصل وزنها إلى 6 أطنان، ما يجعلها ثاني أكبر سمكة في المحيط وأكبر سمكة قرش في المملكة المتحدة.
وبعد 6 ساعات فقط، تبين أن قاربا كان يمر عبر منطقة تم تحديدها مؤخرا كأول متنزه بحري وطني في البلاد، اصطدم بأنثى القرش البالغ طولها 7 أمتار.
وتُظهر اللقطات علامات واضحة للضرر الذي لحق بجلد سمكة القرش، بالإضافة إلى خطوط الطلاء والتآكل التي خلفها القارب.
يذكر أنه تم إدراج أسماك القرش هذه في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها مهددة بالانقراض، وتم منحها الحماية رسميا بموجب قانون الحياة البرية (1976) في عام 2022.