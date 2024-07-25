تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240725/تسجيل-أول-لقطات-في-العالم-لقرش-يصطدم-بقارب-صيد-فيديو---1091119427.html
تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو
تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت سمكة قرش مهددة بالانقراض للاصطدام بشكل عنيف مع قارب صيد كان يبحر عبر الشواطئ الأيرلندية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T11:35+0000
2024-07-25T11:35+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_0:138:3092:1877_1920x0_80_0_0_aa60dc8bc36e9fef7bf624e2cc454b97.jpg
وضع العلماء جهاز تتبع "فيت بيت" (مزود بكاميرا مدمجة) على سمكة القرش المهددة بالانقراض أثناء سباحتها قبالة ساحل مقاطعة كيري في أيرلندا، في محاولة لجمع البيانات السلوكية والفسيولوجية حول نوع القرش "المتشمس الغامض".ويمكن أن يصل طول أسماك القرش المتشمسة إلى 12 مترا، وقد يصل وزنها إلى 6 أطنان، ما يجعلها ثاني أكبر سمكة في المحيط وأكبر سمكة قرش في المملكة المتحدة.وتُظهر اللقطات علامات واضحة للضرر الذي لحق بجلد سمكة القرش، بالإضافة إلى خطوط الطلاء والتآكل التي خلفها القارب.يذكر أنه تم إدراج أسماك القرش هذه في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها مهددة بالانقراض، وتم منحها الحماية رسميا بموجب قانون الحياة البرية (1976) في عام 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/05/1054972862_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a5650791cc5b6090a607286dbb28b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

تسجيل أول لقطات في العالم لقرش يصطدم بقارب صيد... فيديو

11:35 GMT 25.07.2024
© Photo / pixabay/Fgyongyver سمكة قرش ابيض ضخمة
سمكة قرش ابيض ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Photo / pixabay/Fgyongyver
تابعنا عبر
تعرضت سمكة قرش مهددة بالانقراض للاصطدام بشكل عنيف مع قارب صيد كان يبحر عبر الشواطئ الأيرلندية.
وضع العلماء جهاز تتبع "فيت بيت" (مزود بكاميرا مدمجة) على سمكة القرش المهددة بالانقراض أثناء سباحتها قبالة ساحل مقاطعة كيري في أيرلندا، في محاولة لجمع البيانات السلوكية والفسيولوجية حول نوع القرش "المتشمس الغامض".
يوضح تايلور تشابل، عالم الأحياء البحرية بجامعة ولاية أوريغون: "هذه هي أول ملاحظة مباشرة على الإطلاق لاصطدام سفينة بأي حيوانات بحرية ضخمة على علم بها".
ويمكن أن يصل طول أسماك القرش المتشمسة إلى 12 مترا، وقد يصل وزنها إلى 6 أطنان، ما يجعلها ثاني أكبر سمكة في المحيط وأكبر سمكة قرش في المملكة المتحدة.
وبعد 6 ساعات فقط، تبين أن قاربا كان يمر عبر منطقة تم تحديدها مؤخرا كأول متنزه بحري وطني في البلاد، اصطدم بأنثى القرش البالغ طولها 7 أمتار.
وتُظهر اللقطات علامات واضحة للضرر الذي لحق بجلد سمكة القرش، بالإضافة إلى خطوط الطلاء والتآكل التي خلفها القارب.
يذكر أنه تم إدراج أسماك القرش هذه في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على أنها مهددة بالانقراض، وتم منحها الحماية رسميا بموجب قانون الحياة البرية (1976) في عام 2022.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала