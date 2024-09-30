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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20240930/مشهد-نادر-رصده-العلماء-لحبار-غريب-الأطوار-في-قاع-المحيط-الهادئ-فيديو---1093285027.html
مشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو
مشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات نادرة لكاميرات في قاع خندق تونغا، جنوبي المحيط الهادئ، حبارًا ذا زعانف كبيرة بأذرع نحيلة تمتد لعدة أقدام. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:09+0000
2024-09-30T15:09+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
حبار
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بحار ومحيطات
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يعتبر حبار الزعانف الكبيرة "ماغنابينا" نوعًا نادرا للغاية من رأسيات الأرجل، وتعيش على أعماق تزيد عن 20000 قدم (6100 متر).يقول آلان جاميسون، أستاذ وعالم أعماق البحار في جامعة غرب أستراليا: "نأمل دائمًا أن نرى هذا النوع من الحيوانات، وهو ليس شيئًا تبحث عنه بنشاط، فهو نوع يعتمد علينا في العثور عليه بالصدفة". وأضاف أن الحبار في الفيديو الجديد ربما كان يتغذى أو يحاول التغذية.وقال جيمسون إنه على الرغم من أنه يبدو أن الحبار يسحب شيئًا خارج الكاميرا، فمن المحتمل أنه يحاول فقط سحب ذراعيه اللزجة من قاع البحر. ويقدر الباحثون أن طول جسم الحبار يتراوح بين 8 إلى 12 بوصة (20 إلى 30 سنتيمترًا).ووفقا للتقرير المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن سبب تطور الحبار ذي الزعانف الكبيرة إلى مثل هذه الأذرع الطويلة والنحيلة لا يزال لغزًا، ولكن ربما يكون مرتبطًا بالتغذية. مشهد طريف لشاب برازيلي يركب الـ"سكوتر" جالسا... فيديوعناكب ضخمة تثير ذعر السكان بعد غزوها مدينة بوسطن الأمريكية... فيديو
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علوم, نادي الفيديو, حبار, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, المحيطات
علوم, نادي الفيديو, حبار, المحيطات, بحار ومحيطات, أعماق المحيطات, المحيطات

مشهد نادر رصده العلماء لحبار "غريب الأطوار" في قاع المحيط الهادئ... فيديو

15:09 GMT 30.09.2024
© Photo / Deep Sea Research Center, University of Western Australiaصورة للحبار ذو الزعانف الكبيرة
صورة للحبار ذو الزعانف الكبيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Photo / Deep Sea Research Center, University of Western Australia
تابعنا عبر
أظهرت لقطات نادرة لكاميرات في قاع خندق تونغا، جنوبي المحيط الهادئ، حبارًا ذا زعانف كبيرة بأذرع نحيلة تمتد لعدة أقدام.
يعتبر حبار الزعانف الكبيرة "ماغنابينا" نوعًا نادرا للغاية من رأسيات الأرجل، وتعيش على أعماق تزيد عن 20000 قدم (6100 متر).
يقول آلان جاميسون، أستاذ وعالم أعماق البحار في جامعة غرب أستراليا: "نأمل دائمًا أن نرى هذا النوع من الحيوانات، وهو ليس شيئًا تبحث عنه بنشاط، فهو نوع يعتمد علينا في العثور عليه بالصدفة". وأضاف أن الحبار في الفيديو الجديد ربما كان يتغذى أو يحاول التغذية.
وتُظهر اللقطات الحيوان الغريب وهو يمشي ببطء على طول قاع البحر قبل أن يتوقف فجأة وينبض بالزعانف الكبيرة المتصلة بجسمه.
وقال جيمسون إنه على الرغم من أنه يبدو أن الحبار يسحب شيئًا خارج الكاميرا، فمن المحتمل أنه يحاول فقط سحب ذراعيه اللزجة من قاع البحر. ويقدر الباحثون أن طول جسم الحبار يتراوح بين 8 إلى 12 بوصة (20 إلى 30 سنتيمترًا).
ووفقا للتقرير المنشور في مجلة "لايف ساينس" العلمية، فإن سبب تطور الحبار ذي الزعانف الكبيرة إلى مثل هذه الأذرع الطويلة والنحيلة لا يزال لغزًا، ولكن ربما يكون مرتبطًا بالتغذية.
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