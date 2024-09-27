https://sarabic.ae/20240927/مشهد-طريف-لشاب-برازيلي-يركب-الـسكوتر-جالسا-فيديو-1093190974.html
مشهد طريف لشاب برازيلي يركب الـ"سكوتر" جالسا... فيديو
مشهد طريف لشاب برازيلي يركب الـ"سكوتر" جالسا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لشاب يركب الـ"سكوتر" جالسا في أحد الشوارع في البرازيل. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T15:11+0000
2024-09-27T15:11+0000
2024-09-27T15:11+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا برازيليا، يبدو أنه سئِم من ركوب الـ"سكوتر" واقفا، فابتكر وسيلة نقل غير عادية جذبت انتباه الجميع في الشارع.وحصل الفيديو المتداول على إعجاب الكثيرين في البرازيل، حيث رأوا في الفكرة الجديدة ابتكارا لوسيلة نقل جديدة.فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديومنطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
مشهد طريف لشاب برازيلي يركب الـ"سكوتر" جالسا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لشاب يركب الـ"سكوتر" جالسا في أحد الشوارع في البرازيل.
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنا برازيليا، يبدو أنه سئِم من ركوب الـ"سكوتر" واقفا، فابتكر وسيلة نقل غير عادية جذبت انتباه الجميع في الشارع.
وحصل الفيديو المتداول على إعجاب الكثيرين في البرازيل،
حيث رأوا في الفكرة الجديدة ابتكارا لوسيلة نقل جديدة.