https://sarabic.ae/20240927/مشهد-مخيف-صواعق-مرعبة-تضرب-البرازيل-فيديو-1093173316.html
"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو
"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من الصواعق تضرب مدينة في البرازيل، نتيجة للعواصف الشديدة. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T09:58+0000
2024-09-27T09:58+0000
2024-09-27T09:58+0000
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تعرضت مدينة أوروغواي البرازيلية لأكثر من 1800 ضربة برق خلال الأيام الـ4 الماضية، والتي نجمت عن العواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.وناشدت السلطات المحلية السكان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة، وإطفاء الأجهزة الكهربائية.صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديوصاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من الصواعق تضرب مدينة في البرازيل، نتيجة للعواصف الشديدة.
تعرضت مدينة أوروغواي البرازيلية لأكثر من 1800 ضربة برق خلال الأيام الـ4 الماضية، والتي نجمت عن العواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وناشدت السلطات المحلية السكان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية،
وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة، وإطفاء الأجهزة الكهربائية.