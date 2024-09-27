"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو

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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240927/مشهد-مخيف-صواعق-مرعبة-تضرب-البرازيل-فيديو-1093173316.html
"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو
"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من الصواعق تضرب مدينة في البرازيل، نتيجة للعواصف الشديدة. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T09:58+0000
2024-09-27T09:58+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
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تعرضت مدينة أوروغواي البرازيلية لأكثر من 1800 ضربة برق خلال الأيام الـ4 الماضية، والتي نجمت عن العواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.وناشدت السلطات المحلية السكان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة، وإطفاء الأجهزة الكهربائية.صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديوصاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل

"مشهد مخيف"... صواعق مرعبة تضرب البرازيل... فيديو

09:58 GMT 27.09.2024
© Photo / Xصورة لصاعقة تضرب البرازيل
صورة لصاعقة تضرب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددا من الصواعق تضرب مدينة في البرازيل، نتيجة للعواصف الشديدة.
تعرضت مدينة أوروغواي البرازيلية لأكثر من 1800 ضربة برق خلال الأيام الـ4 الماضية، والتي نجمت عن العواصف الشديدة التي شهدتها المنطقة، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
وناشدت السلطات المحلية السكان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعدم البقاء في الأماكن المفتوحة، وإطفاء الأجهزة الكهربائية.
صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديو
صاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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