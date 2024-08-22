https://sarabic.ae/20240822/صاعقة-قوية-تضرب-برج-الساعة-في-مكة-فيديو-1091999099.html
صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديو
صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديو
سبوتنيك عربي
وثّق مصوّرون سعوديون، يوم أمس الأربعاء، لقطات مهيبة لمشهد صاعقة برق تضرب أعلى قمة برج الساعة في مدينة مكة في السعودية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T13:04+0000
2024-08-22T13:04+0000
2024-08-22T13:04+0000
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ونشرت إمارة مكة صورة للصاعقة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" مرفقة المنظر المهيب بآية قرآنية "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ".كما نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، على منصة "إكس"، فيديو وصورا لمشاهد بروق وأمطار هطلت على الحرم المكي والمعتمرين مساء أمس الأربعاء.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد حذر من "إنذار أصفر" في منطقة مكة يبدأ من الأربعاء إلى الخميس لاستمرار هطول أمطار خفيفة المصاحبة لرياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية.امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
صاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة... فيديو
وثّق مصوّرون سعوديون، يوم أمس الأربعاء، لقطات مهيبة لمشهد صاعقة برق تضرب أعلى قمة برج الساعة في مدينة مكة في السعودية.
ونشرت إمارة مكة صورة للصاعقة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" مرفقة المنظر المهيب بآية قرآنية "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ".
كما نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، على منصة "إكس"، فيديو وصورا لمشاهد بروق وأمطار هطلت على الحرم المكي والمعتمرين مساء أمس الأربعاء.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد حذر من "إنذار أصفر" في منطقة مكة يبدأ من الأربعاء إلى الخميس لاستمرار هطول أمطار خفيفة المصاحبة لرياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية.