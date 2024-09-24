"تعاون وعقاب"... علماء يرصدون حالة غريبة بين الأخطبوط والأسماك... فيديو

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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11:32 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
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مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
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09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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https://sarabic.ae/20240924/تعاون-وعقاب-علماء-يرصدون-حالة-غريبة-بين-الأخطبوط-والأسماك-فيديو----1093040832.html
"تعاون وعقاب"... علماء يرصدون حالة غريبة بين الأخطبوط والأسماك... فيديو
"تعاون وعقاب"... علماء يرصدون حالة غريبة بين الأخطبوط والأسماك... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الأخطبوطات تحب المشاركة في مجموعات صيد متعددة الأنواع، وتنضم إلى الأسماك في مغامراتها، وقد تم ضبطها وهي تقوم بتأديب رفاق الصيد المشاغبين... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T08:23+0000
2024-09-24T08:23+0000
مجتمع
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نظرًا لأنه من غير المعروف أن الأخطبوطات تسعى غالبًا إلى صحبة الآخرين من نفس نوعها، فإن ذكاءها المذهل، وهي سمة سلوكية ترتبط عادةً بالتواصل الاجتماعي، كانت لغزًا لفترة طويلة.بعد تتبع 13 مجموعة صيد مختلطة الأنواع، وجد عالم البيئة السلوكية، إدواردو سامبايو، وزملاؤه مستوى مدهشًا من التطور في الطريقة التي تصطاد بها الأخطبوطات والأسماك معًا في مجموعات.كشف تحليل لقطات من 120 ساعة من الغوص عن أن الأنواع المختلفة ساهمت بمهارات فريدة في مجموعة الصيد. وتقوم الأسماك، مثل "سمك الماعز" بالبحث، فتقود المجموعة إلى مناطق الصيد. ولكن الأخطبوط الأزرق الكبير هو الذي يحدد موعد الصيد.ويُظهر مقطع فيديو جديد أخطبوط يضرب الأسماك التي تخرج عن خط الصيد. وكان هذا العدوان موجهًا غالبًا إلى أسماك الهامور ذات الأطراف السوداء. ويبدو الأمر كما لو أنهم استحقوا ذلك، حيث كانت أسماك الهامور لا تسهم كثيرًا في المجموعة وبدلاً من ذلك كانت تتسكع بشكل انتهازي، لاستغلال عمل بقية الفريق.بعض هذه الأنواع منفصلة عن بعضها بعضا بأكثر من 550 مليون سنة من التطور، ومع ذلك لا يزال بإمكانها التنظيم والتعاون من أجل تحقيق منفعة متبادلة.تنبه الأسماك الدورية الأخطبوط إلى وجود الفريسة، مما يوفر على الأخطبوط وقت البحث. وعندما يستكشف الأخطبوط الشقوق التي لا يمكن لزملائه في الفريق الوصول إليها، يتم إخراج الفريسة أحيانًا إلى الأسماك المنتظرة.ويكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "أظهرت الأخطبوطات نطاقًا من المرونة السلوكية المعتمدة على الشريك، وخاصة فيما يتعلق باستخدام المعلومات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بتبديل استراتيجيات البحث عن الطعام ومن ومتى تضرب، مما يشير إلى أن الأخطبوطات النهارية لديها سمات مميزة للكفاءة الاجتماعية والإدراك".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه ليست سوى واحدة من بين العديد من الطرق التي تنتبه بها الأخطبوطات إلى الأنواع الأخرى من حولها، وهو ما قد يسهم في ذكائها الحاد غير العادي.دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقودعلماء يبتكرون علاجا من "مخاط الأبقار"
https://sarabic.ae/20240907/اكتشاف-مخلوقات-بحرية-عجيبة-من-بينها-أسماك-صخرية-وأخطبوط-أزرق-صور-وفيديو-1092471387.html
https://sarabic.ae/20240704/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-فريدا-لتغذية-الأسماك--1090466020.html
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علوم, سمكة, بحار, بحار ومحيطات, المحيطات, أعماق المحيطات
علوم, سمكة, بحار, بحار ومحيطات, المحيطات, أعماق المحيطات

"تعاون وعقاب"... علماء يرصدون حالة غريبة بين الأخطبوط والأسماك... فيديو

08:23 GMT 24.09.2024
© Photo / pixabay/simonesaponettoسمكة في مياه البحر
سمكة في مياه البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / pixabay/simonesaponetto
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن الأخطبوطات تحب المشاركة في مجموعات صيد متعددة الأنواع، وتنضم إلى الأسماك في مغامراتها، وقد تم ضبطها وهي تقوم بتأديب رفاق الصيد المشاغبين بلكمة ماكرة.
نظرًا لأنه من غير المعروف أن الأخطبوطات تسعى غالبًا إلى صحبة الآخرين من نفس نوعها، فإن ذكاءها المذهل، وهي سمة سلوكية ترتبط عادةً بالتواصل الاجتماعي، كانت لغزًا لفترة طويلة.
بعد تتبع 13 مجموعة صيد مختلطة الأنواع، وجد عالم البيئة السلوكية، إدواردو سامبايو، وزملاؤه مستوى مدهشًا من التطور في الطريقة التي تصطاد بها الأخطبوطات والأسماك معًا في مجموعات.
يقول سامبايو: "يعمل الأخطبوط في الأساس كصانع قرار للمجموعة. وهناك علامة على حدوث بعض الإدراك هنا، بالتأكيد".
قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
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اكتشاف مخلوقات بحرية عجيبة من بينها أسماك صخرية وأخطبوط أزرق... صور وفيديو
7 سبتمبر, 06:04 GMT
كشف تحليل لقطات من 120 ساعة من الغوص عن أن الأنواع المختلفة ساهمت بمهارات فريدة في مجموعة الصيد. وتقوم الأسماك، مثل "سمك الماعز" بالبحث، فتقود المجموعة إلى مناطق الصيد. ولكن الأخطبوط الأزرق الكبير هو الذي يحدد موعد الصيد.
ويُظهر مقطع فيديو جديد أخطبوط يضرب الأسماك التي تخرج عن خط الصيد. وكان هذا العدوان موجهًا غالبًا إلى أسماك الهامور ذات الأطراف السوداء. ويبدو الأمر كما لو أنهم استحقوا ذلك، حيث كانت أسماك الهامور لا تسهم كثيرًا في المجموعة وبدلاً من ذلك كانت تتسكع بشكل انتهازي، لاستغلال عمل بقية الفريق.
بعض هذه الأنواع منفصلة عن بعضها بعضا بأكثر من 550 مليون سنة من التطور، ومع ذلك لا يزال بإمكانها التنظيم والتعاون من أجل تحقيق منفعة متبادلة.
تنبه الأسماك الدورية الأخطبوط إلى وجود الفريسة، مما يوفر على الأخطبوط وقت البحث. وعندما يستكشف الأخطبوط الشقوق التي لا يمكن لزملائه في الفريق الوصول إليها، يتم إخراج الفريسة أحيانًا إلى الأسماك المنتظرة.
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مجتمع
علماء روس يبتكرون نظاما فريدا لتغذية الأسماك
4 يوليو, 15:23 GMT
ويكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "أظهرت الأخطبوطات نطاقًا من المرونة السلوكية المعتمدة على الشريك، وخاصة فيما يتعلق باستخدام المعلومات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بتبديل استراتيجيات البحث عن الطعام ومن ومتى تضرب، مما يشير إلى أن الأخطبوطات النهارية لديها سمات مميزة للكفاءة الاجتماعية والإدراك".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه ليست سوى واحدة من بين العديد من الطرق التي تنتبه بها الأخطبوطات إلى الأنواع الأخرى من حولها، وهو ما قد يسهم في ذكائها الحاد غير العادي.
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
علماء يبتكرون علاجا من "مخاط الأبقار"
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