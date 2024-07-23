"سمكة اليد الحمراء"... كائن غريب يظهر في أستراليا... صور
© Photo / pixabay/1790462سمكة حمراء كبيرة
© Photo / pixabay/1790462
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كشف باحثون في معهد الدراسات البحرية، في أستراليا، عن سمكة ذات شكل غريب مهددة بالانقراض تسمى "سمكة اليد الحمراء" ظهرت لأول مرة قبالة سواحل تسمانيا، في أستراليا.
تعيش "سمكة اليد الحمراء" في بقعتين من الشعاب المرجانية، قبالة ساحل تسمانيا، في أستراليا. وتتغذى على القشريات الصغيرة والديدان والرخويات.
ينمو هذا النوع من السمك بطول لا يزيد عن 4 بوصات (10 سنتيمترات)، ويمكن أن يتواجد بعدة ألوان كالأحمر والبني والوردي، وغالبا بألوان أكثر إشراقا حول حواف زعانفه.
Tasmania's Red Handfish https://t.co/rGgeIaMDMi— Steven Clark (@Steven_L_Clark) July 22, 2024
على عكس العديد من الأسماك، فإن هذه السمكة، التي تعيش في قاع البحر، ليس لديها مثانة سباحة للطفو. بدلا من ذلك، تطورت زعانفها الصدرية إلى "أيدي" كبيرة لمساعدتها على التحرك من خلال المشي عبر قاع البحر.
يقول أندرو تروتر، قائد مشروع تربية "أسماك اليد الحمراء" في معهد الدراسات البحرية والقطبية الجنوبية، في جامعة تسمانيا (IMAS): "في حين أن المشي بالزعانف أمر نادر الحدوث، يمكن لبعض الأسماك القيام بذلك على الأرض. يعد فقدان مثانة السباحة سمة مشتركة بين العديد من الأسماك القاعية، حيث لم تعد هناك حاجة إلى التحكم الدقيق في الطفو".
A strange-looking angler fish, found only on two tiny patches of reef off Tasmania, is perhaps the world’s most endangered fish, according to a report.— craig ling (@craigling10) July 22, 2024
The Red handfish lives in around 50-meter patches of reef off the coast of Tasmania, Australia.https://t.co/NmHEnXMtNI
تم العثور على هذه الأسماك المهددة بالانقراض فقط في بقعتين صغيرتين من الشعاب المرجانية قبالة ساحل تسمانيا، في أستراليا. ولأنها لا تستطيع أن تتجول بعيدا عن زعانفها الشبيهة باليد، فهي عرضة بشكل كبير للتهديدات.
على الرغم من مظهرها الغريب، إلا أن الخبراء الذين يعملون معهم يجدونها محببة للغاية. يقول تروتر: "من المحتمل أن تكون "سمكة اليد الحمراء" من أندر "حفنة" من الأسماك في العالم، ومن الصعب حقا معرفة الأرقام الدقيقة، ولكن يجب أن تكون هناك مع أكثر أنواع الأسماك المعرضة للخطر التي نعرفها".
وبحسب المقال المنشور عن هذه السمكة، فإن المسؤولية عن رعاية هذه الأسماك المهددة بالانقراض رائعة، ولكنها أيضا مرهقة للغاية في بعض الأحيان. وفرصتهم في البقاء على قيد الحياة لا تزال موضع تساؤل.