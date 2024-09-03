مشهد غير معتاد.. سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة بدلا من المياه... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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البرنامج المسائي
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خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
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ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
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https://sarabic.ae/20240903/مشهد-غير-معتاد-سدود-المكسيك-مليئة-بالأسماك-الميتة-بدلا-من-المياه-فيديو-1092356573.html
مشهد غير معتاد.. سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة بدلا من المياه... فيديو
مشهد غير معتاد.. سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة بدلا من المياه... فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد المكسيك واحدة من أشد موجات الجفاف انتشارًا منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ أن مستويات المياه منخفضة للغاية في بعض مناطق البلاد لدرجة أنه يمكنك رؤية تأثيرات... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-03T14:03+0000
مجتمع
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المكسيك
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وتعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ أشهر عدة، أدى إلى جفاف البحيرات والسدود وموت الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل.وبحسب لجنة المياة الوطنية، خرجت بعض أجزاء المكسيك من الجفاف، في يوليو/ تموز الماضي، وأن 100% من تشيواوا، لا تزال في حالة جفاف، و54 % من الولاية في حالة جفاف شديد و11% منها في حالة جفاف استثنائي وهو أعلى مستوى.وتسببت ندرة المياة بمعاناة المزارعين وعدم قدرتهم على ري المحاصيل، وتسبب ذلك بموت الكثير من أسراب النحل، بسبب قلة نمو الأزهار.ومع قلة نمو الأزهار، تتوجه أسراب النحل إلى المحاصيل للحصول على حبوب اللقاح، ولكن انتشار المبيدات الحشرية في الحقول يؤدي إلى مقتلها.
المكسيك
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نادي الفيديو, المكسيك
نادي الفيديو, المكسيك

مشهد غير معتاد.. سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة بدلا من المياه... فيديو

13:47 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 03.09.2024)
© Photo / UNSPLASH/ Sebastian Pena Lambarriأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Photo / UNSPLASH/ Sebastian Pena Lambarri
تابعنا عبر
تشهد المكسيك واحدة من أشد موجات الجفاف انتشارًا منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ أن مستويات المياه منخفضة للغاية في بعض مناطق البلاد لدرجة أنه يمكنك رؤية تأثيرات الجفاف من الفضاء.
وتعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ أشهر عدة، أدى إلى جفاف البحيرات والسدود وموت الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل.

وشهدت الولاية الحد الأدنى من هطول الأمطار، في السنوات الأخيرة، وتعاني من الجفاف منذ فبراير/ شباط الماضي، أدى لجفاف السدود وانتشار الأسماك الميتة فيها.

وبحسب لجنة المياة الوطنية، خرجت بعض أجزاء المكسيك من الجفاف، في يوليو/ تموز الماضي، وأن 100% من تشيواوا، لا تزال في حالة جفاف، و54 % من الولاية في حالة جفاف شديد و11% منها في حالة جفاف استثنائي وهو أعلى مستوى.
وتسببت ندرة المياة بمعاناة المزارعين وعدم قدرتهم على ري المحاصيل، وتسبب ذلك بموت الكثير من أسراب النحل، بسبب قلة نمو الأزهار.
ومع قلة نمو الأزهار، تتوجه أسراب النحل إلى المحاصيل للحصول على حبوب اللقاح، ولكن انتشار المبيدات الحشرية في الحقول يؤدي إلى مقتلها.
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