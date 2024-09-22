دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240922/دراسة-جديدة-تكشف-مفاجأة-بشأن-الشعاب-المرجانية-وعلاقتها-بالبلاستيك-المفقود-1092998079.html
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الشعاب المرجانية أصبحت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعد امتصاصها لجزيئات البلاستيك الصغيرة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T19:34+0000
2024-09-22T19:34+0000
مجتمع
منوعات
أخبار اليابان
أخبار تايلاند
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/90/1025689063_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_954bd0d1c8ca783f5049860b36c0013c.jpg
وذكرت مجلة "إيرث"، أمس السبت، أن باحثين من تايلاند واليابان اكتشفوا أن الشعاب المرجانية باتت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعدما وجدوا أن هذه الكائنات البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة.وأوضحت الدراسة أن الشعاب المرجانية تحتفظ بجزيئات البلاستيك الصغيرة في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بعدما تمكن الباحثون من تطوير طريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.وأوضحت المجلة في دراستها أن هذا البحث الجديد يقدم أدلة جديدة حول "مشكلة البلاستيك المفقود"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70% من النفايات البلاستيكية دخلت المحيطات دون أن تترك أثرا حيث تمتص الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المحيطات، وتعمل بمثابة "مغسلة بلاستيكية".وأوضحت الدراسة أن تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة إلى تشريح المرجان يشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري.
https://sarabic.ae/20230924/خطر-غامض-يهدد-الشعاب-المرجانية-في-البحر-الأحمر-1081340516.html
أخبار اليابان
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/90/1025689063_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_73a99243adf3eae8f155d075d044bd02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار اليابان, أخبار تايلاند, الأخبار
منوعات, أخبار اليابان, أخبار تايلاند, الأخبار

دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود

19:34 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Tane Sinclair-Taylor/ARC Center of Excellenceعالم يدرس الشعاب المرجانية في أستراليا
عالم يدرس الشعاب المرجانية في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Tane Sinclair-Taylor/ARC Center of Excellence
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن الشعاب المرجانية أصبحت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعد امتصاصها لجزيئات البلاستيك الصغيرة.
وذكرت مجلة "إيرث"، أمس السبت، أن باحثين من تايلاند واليابان اكتشفوا أن الشعاب المرجانية باتت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعدما وجدوا أن هذه الكائنات البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة.
شعب مرجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
مجتمع
خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
24 سبتمبر 2023, 09:56 GMT
وأوضحت الدراسة أن الشعاب المرجانية تحتفظ بجزيئات البلاستيك الصغيرة في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بعدما تمكن الباحثون من تطوير طريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.
وأوضحت المجلة في دراستها أن هذا البحث الجديد يقدم أدلة جديدة حول "مشكلة البلاستيك المفقود"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70% من النفايات البلاستيكية دخلت المحيطات دون أن تترك أثرا حيث تمتص الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المحيطات، وتعمل بمثابة "مغسلة بلاستيكية".
وأوضحت الدراسة أن تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة إلى تشريح المرجان يشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала