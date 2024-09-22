https://sarabic.ae/20240922/دراسة-جديدة-تكشف-مفاجأة-بشأن-الشعاب-المرجانية-وعلاقتها-بالبلاستيك-المفقود-1092998079.html
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الشعاب المرجانية أصبحت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعد امتصاصها لجزيئات البلاستيك الصغيرة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T19:34+0000
2024-09-22T19:34+0000
2024-09-22T19:34+0000
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وذكرت مجلة "إيرث"، أمس السبت، أن باحثين من تايلاند واليابان اكتشفوا أن الشعاب المرجانية باتت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعدما وجدوا أن هذه الكائنات البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة.وأوضحت الدراسة أن الشعاب المرجانية تحتفظ بجزيئات البلاستيك الصغيرة في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بعدما تمكن الباحثون من تطوير طريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.وأوضحت المجلة في دراستها أن هذا البحث الجديد يقدم أدلة جديدة حول "مشكلة البلاستيك المفقود"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70% من النفايات البلاستيكية دخلت المحيطات دون أن تترك أثرا حيث تمتص الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المحيطات، وتعمل بمثابة "مغسلة بلاستيكية".وأوضحت الدراسة أن تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة إلى تشريح المرجان يشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري.
https://sarabic.ae/20230924/خطر-غامض-يهدد-الشعاب-المرجانية-في-البحر-الأحمر-1081340516.html
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منوعات, أخبار اليابان, أخبار تايلاند, الأخبار
منوعات, أخبار اليابان, أخبار تايلاند, الأخبار
دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن "الشعاب المرجانية" وعلاقتها بالبلاستيك المفقود
كشفت دراسة جديدة أن الشعاب المرجانية أصبحت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعد امتصاصها لجزيئات البلاستيك الصغيرة.
وذكرت مجلة
"إيرث"، أمس السبت، أن باحثين من تايلاند واليابان اكتشفوا أن الشعاب المرجانية باتت مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، بعدما وجدوا أن هذه الكائنات البحرية الرقيقة تمتص جزيئات البلاستيك الصغيرة.
24 سبتمبر 2023, 09:56 GMT
وأوضحت الدراسة أن الشعاب المرجانية
تحتفظ بجزيئات البلاستيك الصغيرة في جميع أجزائها، من سطحها الخارجي حتى هيكلها العظمي الصلب، وذلك بعدما تمكن الباحثون من تطوير طريقة جديدة للكشف عن المواد البلاستيكية الدقيقة، والتي تم استخدامها على المرجان للمرة الأولى.
وأوضحت المجلة في دراستها أن هذا البحث الجديد يقدم أدلة جديدة حول "مشكلة البلاستيك المفقود"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70% من النفايات البلاستيكية
دخلت المحيطات دون أن تترك أثرا حيث تمتص الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المحيطات، وتعمل بمثابة "مغسلة بلاستيكية".
وأوضحت الدراسة أن تسرب المواد البلاستيكية الدقيقة إلى تشريح المرجان يشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري.