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https://sarabic.ae/20240907/اكتشاف-مخلوقات-بحرية-عجيبة-من-بينها-أسماك-صخرية-وأخطبوط-أزرق-صور-وفيديو-1092471387.html
اكتشاف مخلوقات بحرية عجيبة من بينها أسماك صخرية وأخطبوط أزرق... صور وفيديو
اكتشاف مخلوقات بحرية عجيبة من بينها أسماك صخرية وأخطبوط أزرق... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت مسابير بحرية من اكتشاف 20 نوعا جديدا من المخلوقات البحرية على عمق نحو 3 آلاف ميل تحت سطح البحر، وذلك خلال مهمة استكشافية في أعماق المحيط الهادئ. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T06:04+0000
2024-09-07T06:04+0000
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وأوضح موقع "إم إس إن" إن المسابير البحرية كانت في مهمة للكشف عن نظام بيئي نقي غير معروف سابقا، على بعد 900 ميل (نحو 1448 كم) من ساحل تشيلي، حيث استمرت تلك المهمة 28 يوما.تناولت المهمة الاستكشافية جزءا من سلسلة نازكا التي تقع على طول خندق بيرو-تشيلي العميق، لتكتشف هناك 20 مخلوقا بحريا جديدا، من بينها سمكة العقرب الجديدة والأخطبوط الأزرق النادر والأسماك الصخرية.من جانبه، قال جوتيكا فيرماني، المدير التنفيذي لمعهد " شميدت" للمحيطات، إنه "تم مسح 26% فقط من قاع البحر بهذه الدقة العالية"، فيما قال تومر كيتر، العالم المشارك في البعثة: "نظرا لقلة المعلومات المتوفرة عن هذه المنطقة، فإن الكثير مما اكتشفناه هناك جديد على العلم، وهذه المجتمعات القاعية متنوعة وصحية بشكل مدهش".في السياق ذاته، تم الكشف عن حديقة مرجانية تعادل مساحتها 3 ملاعب تنس، كما تبين أن هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار توفر المأوى لمجموعة من الكائنات الحية غير العادية، بما في ذلك الأسماك الصخرية ونجم البحر الهش وسرطان البحر الملكي.يذكر أن معهد" شميدت"، بقيادة المركبة البحثية "فالكور (تو)"، أضاف نحو 200 نوع جديد إلى 1019 نوعا معروفا سابقا تعيش في هذا الجزء من المحيط الهادئ في العام الماضي فقط، لكن قد يستغرق الأمر سنوات لإضافة العديد من هذه المشاهدات رسميا إلى السجل العالمي للأنواع البحرية وقواعد البيانات الأخرى، باعتبارها مخلوقات جديدة كاملة النمو ومؤكدة علميا.
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منوعات, علوم, الأخبار
منوعات, علوم, الأخبار

اكتشاف مخلوقات بحرية عجيبة من بينها أسماك صخرية وأخطبوط أزرق... صور وفيديو

06:04 GMT 07.09.2024
© Photo / unsplash/Jakob Owensقاع المحيط
قاع المحيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Photo / unsplash/Jakob Owens
تابعنا عبر
تمكنت مسابير بحرية من اكتشاف 20 نوعا جديدا من المخلوقات البحرية على عمق نحو 3 آلاف ميل تحت سطح البحر، وذلك خلال مهمة استكشافية في أعماق المحيط الهادئ.
وأوضح موقع "إم إس إن" إن المسابير البحرية كانت في مهمة للكشف عن نظام بيئي نقي غير معروف سابقا، على بعد 900 ميل (نحو 1448 كم) من ساحل تشيلي، حيث استمرت تلك المهمة 28 يوما.
تناولت المهمة الاستكشافية جزءا من سلسلة نازكا التي تقع على طول خندق بيرو-تشيلي العميق، لتكتشف هناك 20 مخلوقا بحريا جديدا، من بينها سمكة العقرب الجديدة والأخطبوط الأزرق النادر والأسماك الصخرية.
من جانبه، قال جوتيكا فيرماني، المدير التنفيذي لمعهد " شميدت" للمحيطات، إنه "تم مسح 26% فقط من قاع البحر بهذه الدقة العالية"، فيما قال تومر كيتر، العالم المشارك في البعثة: "نظرا لقلة المعلومات المتوفرة عن هذه المنطقة، فإن الكثير مما اكتشفناه هناك جديد على العلم، وهذه المجتمعات القاعية متنوعة وصحية بشكل مدهش".
في السياق ذاته، تم الكشف عن حديقة مرجانية تعادل مساحتها 3 ملاعب تنس، كما تبين أن هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار توفر المأوى لمجموعة من الكائنات الحية غير العادية، بما في ذلك الأسماك الصخرية ونجم البحر الهش وسرطان البحر الملكي.
يذكر أن معهد" شميدت"، بقيادة المركبة البحثية "فالكور (تو)"، أضاف نحو 200 نوع جديد إلى 1019 نوعا معروفا سابقا تعيش في هذا الجزء من المحيط الهادئ في العام الماضي فقط، لكن قد يستغرق الأمر سنوات لإضافة العديد من هذه المشاهدات رسميا إلى السجل العالمي للأنواع البحرية وقواعد البيانات الأخرى، باعتبارها مخلوقات جديدة كاملة النمو ومؤكدة علميا.
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