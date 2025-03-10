مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250310/مصر-تكشف-عن-أكثر-الدول-العربية-استيرادا-لبضائعها-1098544081.html
مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها
مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها
سبوتنيك عربي
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T07:19+0000
2025-03-10T07:19+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543924_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0ba1a6ceb510551d2e44f5bb1e2ad604.jpg
وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 18%، وبزيادة قدرها 490 مليون دولار.وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 44%، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.وحققت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 6%.وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، حيث سجلت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار، بنمو بلغ 17%.وفي وقت سابق، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
https://sarabic.ae/20250221/طفرة-في-صادرات-منتج-مصري-استراتيجي----1098043882.html
https://sarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543924_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e96c63703d92dcd89582c9e5559a2b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها

07:19 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyعمال في شركة تصدير فواكه مصرية
عمال في شركة تصدير فواكه مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبر
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 18%، وبزيادة قدرها 490 مليون دولار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 44%، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.
صورة منجم للفوسفات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي
21 فبراير, 14:22 GMT
وحققت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 6%.
وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، حيث سجلت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار، بنمو بلغ 17%.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
مصر تكشف عن إمكانية تصدير القمح الروسي لدول الجوار
20 أغسطس 2023, 13:44 GMT
وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.
وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала