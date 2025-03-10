https://sarabic.ae/20250310/مصر-تكشف-عن-أكثر-الدول-العربية-استيرادا-لبضائعها-1098544081.html

مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها

مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها

سبوتنيك عربي

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T07:19+0000

2025-03-10T07:19+0000

2025-03-10T07:19+0000

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وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 18%، وبزيادة قدرها 490 مليون دولار.وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 44%، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.وحققت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 6%.وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، حيث سجلت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار، بنمو بلغ 17%.وفي وقت سابق، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

https://sarabic.ae/20250221/طفرة-في-صادرات-منتج-مصري-استراتيجي----1098043882.html

https://sarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html

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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن