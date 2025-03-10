https://sarabic.ae/20250310/مصر-تكشف-عن-أكثر-الدول-العربية-استيرادا-لبضائعها-1098544081.html
مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها
مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها
سبوتنيك عربي
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T07:19+0000
2025-03-10T07:19+0000
2025-03-10T07:19+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543924_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0ba1a6ceb510551d2e44f5bb1e2ad604.jpg
وأفاد موقع "اليوم السابع" بأن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 18%، وبزيادة قدرها 490 مليون دولار.وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 44%، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.وحققت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 6%.وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، حيث سجلت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار، بنمو بلغ 17%.وفي وقت سابق، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
https://sarabic.ae/20250221/طفرة-في-صادرات-منتج-مصري-استراتيجي----1098043882.html
https://sarabic.ae/20230820/مصر-تكشف-عن-إمكانية-تصدير-القمح-الروسي-لدول-الجوار--1080262208.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543924_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3e96c63703d92dcd89582c9e5559a2b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تكشف عن أكثر الدول العربية استيرادا لبضائعها
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.
وأفاد موقع
"اليوم السابع" بأن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة نموًا بنسبة 18%، وبزيادة قدرها 490 مليون دولار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 44%، بينما احتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 10%.
وحققت إيطاليا المرتبة الرابعة كأكثر الدول استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات 2.2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، بنمو نسبته 6%.
وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة، حيث سجلت الصادرات المصرية إليها 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار، بنمو بلغ 17%.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر عن انتهاء أزمة دخول بعض منتجاتها إلى المغرب، التي ظهرت الشهر الماضي، وتوقعت وسائل إعلام مصرية بأنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقال رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة في مصر، نديم إلياس، أمس الجمعة، إن "جهود وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، نجحت في إنهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، مما انعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين".
وأكد إلياس على "سماح الجانب المغربي بدخول منتجات التغليف بجميع أشكالها، مما يعزز العلاقات التجارية"، كاشفا عن ارتفاع صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب بنسبة 9% لتصل إلى 34.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لوسائل إعلام
مصرية.
وأشار إلياس إلى تفاهمات لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، تشمل زيادة البعثات التجارية وتبادل الخبرات، معربًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
كما شدد على أهمية قطاع التغليف والطباعة في دعم الصادرات المصرية، إذ نمت بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024.
وكان المغرب، قد علق رسميا ولأول مرة، على وجود "خلافات تجارية" بينه وبين مصر
، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرًا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.