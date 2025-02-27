دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
09:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:33 GMT
24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250227/دولة-عربية-تعلق-على-وجود-خلافات-تجارية-مع-مصر-1098247164.html
دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر
دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر
سبوتنيك عربي
علقت دولة عربية، اليوم الخميس، على وجود خلافات تجارية بينها وبين القاهرة، وذلك بعد أن توقعت وسائل إعلام مصرية أنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T20:32+0000
2025-02-27T20:32+0000
مصر
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246998_0:106:1936:1195_1920x0_80_0_0_3cf6b8f974470993613cd03cd515d776.jpg
وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، عن وجود خلاف بين المغرب ومصر بشأن تفعيل بعض بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.وأكد في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضاف باتياس أن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على جميع الأصعدة والمستويات"، موضحا أن هذه العلاقات "مبنية على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق"، وأكد أن البلدين يضمان "شراكة اقتصادية وتجارية نشطة ومبشرة بالخير". وأشار باتياس، إلى أن "هناك آليات متاحة لتجاوز أي عقبات قد تظهر، وذلك في إطار التفاهم والأخوة التي تسود العلاقة بين البلدين".وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية، بأنه "سيتم عقد اجتماع مشترك في مساء اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في مصر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر".وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربي، مما أثار جدلا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.ورغم تداول هذه الأنباء، فإنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من المغرب باستثناء ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الغربية، مصطفى باتياس، عن وجود "مشاكل طبيعية" في تفعيل بعض الاتفاقيات، دون تحديدها بشكل دقيق، بحسب "هسبريس".
https://sarabic.ae/20250220/دولة-عربية-تحظر-دخول-الصادرات-المصرية-إلى-أسواقها-1098009192.html
https://sarabic.ae/20241219/إيران-تعلن-زيادة-حجم-التجارة-مع-مصر-بنسبة-67-1095984618.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246998_123:0:1843:1290_1920x0_80_0_0_4cc21eb209c19d13dbf6a94563838bd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر

20:32 GMT 27.02.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAPميناء يضم حاويات
ميناء يضم حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAP
تابعنا عبر
علقت دولة عربية، اليوم الخميس، على وجود خلافات تجارية بينها وبين القاهرة، وذلك بعد أن توقعت وسائل إعلام مصرية أنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، عن وجود خلاف بين المغرب ومصر بشأن تفعيل بعض بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وأكد في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
سفينة صادرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
دولة عربية تحظر دخول الصادرات المصرية إلى أسواقها
20 فبراير, 15:30 GMT
وأضاف باتياس أن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على جميع الأصعدة والمستويات"، موضحا أن هذه العلاقات "مبنية على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق"، وأكد أن البلدين يضمان "شراكة اقتصادية وتجارية نشطة ومبشرة بالخير".
وأشار باتياس، إلى أن "هناك آليات متاحة لتجاوز أي عقبات قد تظهر، وذلك في إطار التفاهم والأخوة التي تسود العلاقة بين البلدين".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
إيران تعلن زيادة حجم التجارة مع مصر بنسبة 67%
19 ديسمبر 2024, 17:33 GMT
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية، بأنه "سيتم عقد اجتماع مشترك في مساء اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في مصر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر".
وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربي، مما أثار جدلا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.
ورغم تداول هذه الأنباء، فإنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من المغرب باستثناء ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الغربية، مصطفى باتياس، عن وجود "مشاكل طبيعية" في تفعيل بعض الاتفاقيات، دون تحديدها بشكل دقيق، بحسب "هسبريس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала