https://sarabic.ae/20250227/دولة-عربية-تعلق-على-وجود-خلافات-تجارية-مع-مصر-1098247164.html
دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر
دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر
سبوتنيك عربي
علقت دولة عربية، اليوم الخميس، على وجود خلافات تجارية بينها وبين القاهرة، وذلك بعد أن توقعت وسائل إعلام مصرية أنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
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وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، عن وجود خلاف بين المغرب ومصر بشأن تفعيل بعض بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.وأكد في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضاف باتياس أن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على جميع الأصعدة والمستويات"، موضحا أن هذه العلاقات "مبنية على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق"، وأكد أن البلدين يضمان "شراكة اقتصادية وتجارية نشطة ومبشرة بالخير". وأشار باتياس، إلى أن "هناك آليات متاحة لتجاوز أي عقبات قد تظهر، وذلك في إطار التفاهم والأخوة التي تسود العلاقة بين البلدين".وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية، بأنه "سيتم عقد اجتماع مشترك في مساء اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في مصر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر".وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربي، مما أثار جدلا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.ورغم تداول هذه الأنباء، فإنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من المغرب باستثناء ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الغربية، مصطفى باتياس، عن وجود "مشاكل طبيعية" في تفعيل بعض الاتفاقيات، دون تحديدها بشكل دقيق، بحسب "هسبريس".
https://sarabic.ae/20250220/دولة-عربية-تحظر-دخول-الصادرات-المصرية-إلى-أسواقها-1098009192.html
https://sarabic.ae/20241219/إيران-تعلن-زيادة-حجم-التجارة-مع-مصر-بنسبة-67-1095984618.html
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مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة عربية تعلق على وجود "خلافات تجارية" مع مصر
علقت دولة عربية، اليوم الخميس، على وجود خلافات تجارية بينها وبين القاهرة، وذلك بعد أن توقعت وسائل إعلام مصرية أنها ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى باتياس، عن وجود خلاف بين المغرب ومصر بشأن تفعيل بعض بنود الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وأكد في مؤتمر صحفي أسبوعي، بأن "المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تظهر بعض المشكلات من حين لآخر في تطبيق بعض هذه الاتفاقيات"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وأضاف باتياس أن "العلاقات المغربية المصرية قوية ومتميزة على جميع الأصعدة والمستويات"، موضحا أن هذه العلاقات "مبنية على الأخوة الصادقة والتضامن والتنسيق"، وأكد أن البلدين يضمان "شراكة اقتصادية وتجارية نشطة ومبشرة بالخير".
وأشار باتياس، إلى أن "هناك آليات متاحة لتجاوز أي عقبات قد تظهر، وذلك في إطار التفاهم والأخوة التي تسود العلاقة بين البلدين".
19 ديسمبر 2024, 17:33 GMT
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية، بأنه "سيتم عقد اجتماع مشترك في مساء اليوم الخميس، برئاسة وزير التجارة والصناعة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في مصر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر".
وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المغرب قرر فرض حظر على البضائع المصرية، ومنعها من الوصول إلى السوق المغربي، مما أثار جدلا حول خلافات متعلقة بتطبيق اتفاقية "أغادير" للتبادل الحر.
ورغم تداول هذه الأنباء، فإنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من المغرب باستثناء ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الغربية، مصطفى باتياس، عن وجود "مشاكل طبيعية" في تفعيل بعض الاتفاقيات، دون تحديدها بشكل دقيق، بحسب "هسبريس".