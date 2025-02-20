https://sarabic.ae/20250220/دولة-عربية-تحظر-دخول-الصادرات-المصرية-إلى-أسواقها-1098009192.html

دولة عربية تحظر دخول الصادرات المصرية إلى أسواقها

دولة عربية تحظر دخول الصادرات المصرية إلى أسواقها

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام مصرية إلى وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T15:30+0000

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وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقها.ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية "أغادير" بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.وتنص اتفاقية أغادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والأسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.

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