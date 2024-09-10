تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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29 د
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ملفات ساخنة
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تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا ثنائيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون بخصوص عدد من القضايا العربية والأفريقية... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:07+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الوزيران بحثا التحضير لزيارة عبد العاطي إلى الرباط في الفترة المقبلة، كما توافقا على ضرورة رفع مستوى العلاقات بشكل يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.كما اتفق الوزيران على عقد الدورة الرابعة من "آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي" في أقرب وقت في القاهرة، والتي يرأسها وزيرا خارجية البلدين.واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
https://sarabic.ae/20240516/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-وقف-الحرب-في-غزة-يحتاج-لجهد-دولي--1088907734.html
https://sarabic.ae/20240910/اجتماع-اللجنة-الوزارية-لمتابعة-الوضع-في-سوريا-بمقر-الجامعة-العربية--1092572246.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة

14:07 GMT 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا ثنائيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون بخصوص عدد من القضايا العربية والأفريقية وقضايا خاصة بالدول المطلة على البحر المتوسط.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الوزيران بحثا التحضير لزيارة عبد العاطي إلى الرباط في الفترة المقبلة، كما توافقا على ضرورة رفع مستوى العلاقات بشكل يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي
16 مايو, 18:01 GMT
كما اتفق الوزيران على عقد الدورة الرابعة من "آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي" في أقرب وقت في القاهرة، والتي يرأسها وزيرا خارجية البلدين.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".
وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الوضع في سوريا بمقر الجامعة العربية
10:15 GMT
وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.
كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
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