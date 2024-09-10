https://sarabic.ae/20240910/تفاصيل-اجتماع-وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-المغربي-في-القاهرة-1092580832.html
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة
سبوتنيك عربي
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا ثنائيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون بخصوص عدد من القضايا العربية والأفريقية... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الوزيران بحثا التحضير لزيارة عبد العاطي إلى الرباط في الفترة المقبلة، كما توافقا على ضرورة رفع مستوى العلاقات بشكل يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.كما اتفق الوزيران على عقد الدورة الرابعة من "آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي" في أقرب وقت في القاهرة، والتي يرأسها وزيرا خارجية البلدين.واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
https://sarabic.ae/20240516/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-وقف-الحرب-في-غزة-يحتاج-لجهد-دولي--1088907734.html
https://sarabic.ae/20240910/اجتماع-اللجنة-الوزارية-لمتابعة-الوضع-في-سوريا-بمقر-الجامعة-العربية--1092572246.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية المصري ونظيره المغربي في القاهرة
حصري
عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعا ثنائيا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز التعاون بخصوص عدد من القضايا العربية والأفريقية وقضايا خاصة بالدول المطلة على البحر المتوسط.
وبحسب مراسل "سبوتنيك
"، فإن الوزيران بحثا التحضير لزيارة عبد العاطي إلى الرباط في الفترة المقبلة، كما توافقا على ضرورة رفع مستوى العلاقات بشكل يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما اتفق الوزيران على عقد الدورة الرابعة من "آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي" في أقرب وقت في القاهرة، والتي يرأسها وزيرا خارجية البلدين.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية
غير القانونية في القدس المحتلة".
وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.
وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.
كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية
على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.