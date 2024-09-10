https://sarabic.ae/20240910/اجتماع-اللجنة-الوزارية-لمتابعة-الوضع-في-سوريا-بمقر-الجامعة-العربية--1092572246.html

اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الوضع في سوريا بمقر الجامعة العربية

اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الوضع في سوريا بمقر الجامعة العربية

سبوتنيك عربي

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بالحوار المباشر مع الحكومة السورية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T10:15+0000

2024-09-10T10:15+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن اجتماع اللجنة جاء على هامش اجتماعات المجلس الوزاري في مقر جامعة الدول العربية، وقد قررت اللجنة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة الموضوعات التي تتابعها اللجنة مع الجمهورية العربية السورية، كما توافقت على عقد اجتماعها المقبل في بغداد، في وقت يحدد لاحقاً.وتضم اللجنة كلا من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية.ومن المرتقب أن يشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في أول حضور لوزير خارجية تركي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، منذ عام 2011، حين حضر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الاجتماع عندما كان وزيرًا للخارجية.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أفاد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية بسوريا، مساء الأحد الماضي، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية حاولت دخول أجواء البر الساحلي السوري.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية أثناء محاولتها الاقتراب من الشواطئ السورية، بريف طرطوس الشمالي، شمال غربي سوريا".وأضاف المراسل أن "الدفاعات الجوية تعاملت مع الأهداف التي يرجّح أن أنها طائرات مسيرة، أثناء محاولتها دخول أجواء البر الساحلي السوري".وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن "الصواريخ الاعتراضية السورية، تعاملت مع طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من ميناء بانياس على سواحل محافظة طرطوس"، وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ"سبوتنيك"، بأنه تم إسقاط الأهداف المعادية جميعا فوق السواحل السورية.يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من ليل الأحد، على محافظة حماة وسط سوريا، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقا لوزارة الدفاع السورية.

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