https://sarabic.ae/20240908/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لهجوم-معاد-بمسيرات-على-المنطقة-الساحلية-فيديو-1092523948.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم معاد جديد بطائرات مسيرة على المنطقة الساحلية.. فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم معاد جديد بطائرات مسيرة على المنطقة الساحلية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية بسوريا، ليل الأحد/الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية حاولت دخول المياه الإقليمية. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T23:50+0000
2024-09-08T23:50+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية أثناء محاولتها الاقتراب من الشواطئ السورية، بريف طرطوس الشمالي، شمال غربي سوريا.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الصواريخ الاعتراضية السورية، تعاملت مع طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من ميناء بانياس على سواحل مدينة طرطوس.وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ "سبوتنيك"، بأنه تم إسقاط الأهداف المعادية جميعا فوق السواحل السورية.يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق من ليل الأحد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقا لوزارة الدفاع السورية.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240908/سوريا-مقتل-وإصابة-22-شخصا-خلال-العدوان-الإسرائيلي-على-حماة--عاجل-1092523263.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم معاد جديد بطائرات مسيرة على المنطقة الساحلية.. فيديو
23:50 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 00:01 GMT 09.09.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية بسوريا، ليل الأحد/الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية حاولت دخول المياه الإقليمية.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية أثناء محاولتها الاقتراب من الشواطئ السورية، بريف طرطوس الشمالي، شمال غربي سوريا.
وأضاف المراسل، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع الأهداف التي يرجح أن أنها طائرات مسيرة، في أثناء محاولتها دخول أجواء البر الساحلي السوري.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الصواريخ الاعتراضية السورية، تعاملت مع طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من ميناء بانياس على سواحل مدينة طرطوس.
وتؤكد المعلومات المتوافرة لـ "سبوتنيك"، بأنه تم إسقاط الأهداف المعادية جميعا فوق السواحل السورية.
يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق من ليل الأحد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقا لوزارة الدفاع السورية.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".