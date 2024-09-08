https://sarabic.ae/20240908/سوريا-مقتل-وإصابة-22-شخصا-خلال-العدوان-الإسرائيلي-على-حماة--عاجل-1092523263.html
سوريا.. مقتل وإصابة 22 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي على حماة.. فيديو
سوريا.. مقتل وإصابة 22 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي على حماة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة، ليل الأحد/الاثنين، بمقتل وإصابة 22 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T22:05+0000
2024-09-08T22:05+0000
2024-09-08T22:27+0000
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ولفت مراسل سبوتنيك، إلى أن أضرار كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين والشبكة الكهربائية على طريق مصياف وادي العيون.من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري، إنه "حوالي الساعة (20 : 23 مساء شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".في وقت سابق من ليل الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي وسط سوريا".وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف المحافظة الغربي.وأوضح المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي.وحصلت "سبوتنيك" على مقطع مصور يرصد لحظة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي، على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة "الزاوي" قرب الطريق الجيلي مصياف-وادي العيون.يذكر أنه في يوم الجمعة 23 أغسطس/آب المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240908/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-المنطقة-الوسطى-من-سوريا-1092522154.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, ريف حماة, حماة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, ريف حماة, حماة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
سوريا.. مقتل وإصابة 22 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي على حماة.. فيديو
22:05 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 22:27 GMT 08.09.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة، ليل الأحد/الاثنين، بمقتل وإصابة 22 شخصا خلال العدوان الإسرائيلي.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن 4 أشخاص قتلوا فيما أصيب 18 مدنيا آخر في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة مصياف، بريف المحافظة الغربي.
ولفت مراسل سبوتنيك، إلى أن أضرار كبيرة لحقت بممتلكات المدنيين والشبكة الكهربائية على طريق مصياف وادي العيون.
من جهتها قالت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري، إنه "حوالي الساعة (20 : 23 مساء شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية"، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
في وقت سابق من ليل الأحد، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي وسط سوريا".
وذكر مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف المحافظة الغربي.
وأوضح المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي.
وحصلت "سبوتنيك" على مقطع مصور يرصد لحظة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي، على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة "الزاوي" قرب الطريق الجيلي مصياف-وادي العيون.
يذكر أنه في يوم الجمعة 23 أغسطس/آب المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة 7 مدنيين، جراء قصف جوي إسرائيلي على عدد من المناطق في المنطقة الوسطى من سوريا.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".