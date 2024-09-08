https://sarabic.ae/20240908/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-المنطقة-الوسطى-من-سوريا-1092522154.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة مصياف السورية
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة مصياف السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى من سوريا. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T20:29+0000
2024-09-08T20:29+0000
2024-09-08T21:42+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماه الغربي وسط سوريا".وأوضح المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي.وأكد المراسل أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.وحصلت "سبوتنيك" على فيديو يرصد لحظة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة "الزاوي" قرب الطريق الجيلي مصياف-وادي العيون.وفي هذه الأثناء، أكد مراسلو "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية ودمشق وحمص أن أصوات الانفجارات التي سمعت في تلك المناطق ناجمة عن تصدي شبكة الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على محافظة حماة.وأفاد مصدر طبي لـ "سبوتنيك": بأن شخصا قتل وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة مصياف بريف محافظة حماة الغربي، وسط سوريا.
https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-السورية-تؤكد-إصابة-7-مدنيين-في-اعتداء-جوي-إسرائيلي-على-عدد-من-المواقع-في-المنطقة-الوسطى-1092049375.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة مصياف السورية
20:29 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 21:42 GMT 08.09.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى من سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط مدينة مصياف في ريف حماه الغربي وسط سوريا".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حماة، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف المحافظة الغربي.
وأوضح المراسل أن أصوات انفجارات سمع دويها في ريف مدينة حماة وسط سوريا، اتضح أنها ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى بعض النقاط في محيط مدينة مصياف غرب حماة، وإلى نقاط أخرى في ريف حماة الشمالي الشرقي.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات خاصة تؤكد أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من فوق المياه الإقليمية، محاولة استهداف نقاط في محافظة حماة وسط سوريا.
وحصلت "سبوتنيك" على فيديو يرصد لحظة سقوط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة "الزاوي" قرب الطريق الجيلي مصياف-وادي العيون.
وفي هذه الأثناء، أكد مراسلو "سبوتنيك" في المنطقة الساحلية ودمشق وحمص أن أصوات الانفجارات
التي سمعت في تلك المناطق ناجمة عن تصدي شبكة الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على محافظة حماة.
وأفاد مصدر طبي لـ "سبوتنيك": بأن شخصا قتل وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة مصياف بريف محافظة حماة الغربي، وسط سوريا.