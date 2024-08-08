https://sarabic.ae/20240808/الدفاع-السورية-إصابة-4-عسكريين-جراء-هجوم-جوي-إسرائيلي-ضد-نقاط-بالمنطقة-الوسطى-1091555493.html
الدفاع السورية: إصابة 4 عسكريين جراء هجوم جوي إسرائيلي ضد نقاط بالمنطقة الوسطى
الدفاع السورية: إصابة 4 عسكريين جراء هجوم جوي إسرائيلي ضد نقاط بالمنطقة الوسطى
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الخميس، بإصابة أربعة عسكريين بجروح جراء هجوم جوي إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية في المنطقة الوسطى. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T22:14+0000
2024-08-08T22:14+0000
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وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية أن "العدو الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء اليوم، مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى من اتجاه شمال لبنان".وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن إصابة أربعة عسكريين بجروح، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20240713/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق--عاجل-1090774023.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية: إصابة 4 عسكريين جراء هجوم جوي إسرائيلي ضد نقاط بالمنطقة الوسطى
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الخميس، بإصابة أربعة عسكريين بجروح جراء هجوم جوي إسرائيلي استهدف نقاطًا عسكرية في المنطقة الوسطى.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا"
السورية أن "العدو الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء اليوم، مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى من اتجاه شمال لبنان".
وأضاف المصدر أن "العدوان أسفر عن إصابة أربعة عسكريين بجروح
، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
يشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".