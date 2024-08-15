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جامعة الدول العربية: لم نتلق دعوة لمحادثات جنيف بشأن السودان
جامعة الدول العربية: لم نتلق دعوة لمحادثات جنيف بشأن السودان
سبوتنيك عربي
قالت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إنها لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في المحادثات المنعقدة في جنيف بسويسرا بشأن الأزمة السودانية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T16:14+0000
2024-08-15T16:14+0000
أخبار السودان اليوم
جامعة الدول العربية
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
محادثات جنيف
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وأضافت الجامعة في بيان لها، أن "أمانتها العامة تعتبر أن دعوتها – التي تم تصل حتى الآن – للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف بشأن الأزمة في السودان، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2024، والذي أكدت فقرته العاملة الثامنة على "التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسرا للتواصل العربي الأفريقي".وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها، أنها "تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان، وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف يوم 14 أغسطس/ آب الجاري، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة علي مختلف المستويات".وتابعت أنها "تؤكد مجدداً على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023".وأصدرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بيانا مشتركا بشأن دعم السودان.وشدد البيان على "العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا، في اليوم الأول، ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية والامتثال، وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة والمساعي الأخرى والقانون الإنساني الدولي".واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20240815/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-لرئيس-مجلس-السيادة-السوداني-ضرورة-المشاركة-في-محادثات-جنيف-1091753525.html
https://sarabic.ae/20240814/مسؤول-سوداني-سابق-لـسبوتنيك-لا-تراجع-عن-الشروط-التي-وضعتها-الحكومة-للمشاركة-في-مفاوضات-جنيف-1091744976.html
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أخبار السودان اليوم, جامعة الدول العربية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محادثات جنيف, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, جامعة الدول العربية, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, محادثات جنيف, أخبار العالم الآن, العالم العربي

جامعة الدول العربية: لم نتلق دعوة لمحادثات جنيف بشأن السودان

16:14 GMT 15.08.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
جامعة الدول العربية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
قالت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إنها لم تتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في المحادثات المنعقدة في جنيف بسويسرا بشأن الأزمة السودانية.
وأضافت الجامعة في بيان لها، أن "أمانتها العامة تعتبر أن دعوتها – التي تم تصل حتى الآن – للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف بشأن الأزمة في السودان، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2024، والذي أكدت فقرته العاملة الثامنة على "التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسرا للتواصل العربي الأفريقي".
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها، أنها "تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان، وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف يوم 14 أغسطس/ آب الجاري، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة علي مختلف المستويات".
وتابعت أنها "تؤكد مجدداً على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023".
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وأصدرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بيانا مشتركا بشأن دعم السودان.
وشدد البيان على "العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا، في اليوم الأول، ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية والامتثال، وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة والمساعي الأخرى والقانون الإنساني الدولي".
واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.
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فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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