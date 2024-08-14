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الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية ويكبدها خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
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محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تنطلق في سويسرا
محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تنطلق في سويسرا
سبوتنيك عربي
ستبدأ المحادثات حول الحرب الدائرة في السودان في سويسرا، اليوم الأربعاء، مع التركيز على المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع والنزوح القسري... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T10:08+0000
2024-08-14T10:08+0000
أخبار السودان اليوم
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سويسرا
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ودعت الولايات المتحدة طرفي الصراع إلى سويسرا لإجراء محادثات. ولا يزال المكان المحدد الذي ستبدأ فيه المحادثات اليوم، سرا لأسباب أمنية.وبحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وتركيا، الوضع في السودان، وجهود الوساطة الإقليمية والدولية لوقف النار في قطاع غزة.اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، "قوات الدعم السريع" بالتعنت والامتناع عن تنفيذ الالتزامات، التي نص عليها إعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة. الحكومة السودانية: الوفد الأمريكي في جدة لم يلتزم في المباحثات وأصر على مشاركة الإمارات كمراقببسبب الحرب، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى العديد من مناطق البلاد. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.حميدتي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من "أشعل الحرب في السودان"
https://sarabic.ae/20240812/البرهان-الحكومة-تعاطت-بإيجابية-مع-كل-المبادرات-المطروحة-لحل-أزمة-السودان-1091650187.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, سويسرا
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, سويسرا

محادثات وقف إطلاق النار بالسودان تنطلق في سويسرا

10:08 GMT 14.08.2024
© AP Photo / Marwan Aliالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
ستبدأ المحادثات حول الحرب الدائرة في السودان في سويسرا، اليوم الأربعاء، مع التركيز على المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع والنزوح القسري وسط الصراع الوحشي.
ودعت الولايات المتحدة طرفي الصراع إلى سويسرا لإجراء محادثات. ولا يزال المكان المحدد الذي ستبدأ فيه المحادثات اليوم، سرا لأسباب أمنية.
وبحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وتركيا، الوضع في السودان، وجهود الوساطة الإقليمية والدولية لوقف النار في قطاع غزة.
اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، "قوات الدعم السريع" بالتعنت والامتناع عن تنفيذ الالتزامات، التي نص عليها إعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023.
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
البرهان: الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة لحل أزمة السودان
12 أغسطس, 12:27 GMT
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أشفر عن نحو13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
الحكومة السودانية: الوفد الأمريكي في جدة لم يلتزم في المباحثات وأصر على مشاركة الإمارات كمراقب
بسبب الحرب، لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى العديد من مناطق البلاد. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.
حميدتي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة من "أشعل الحرب في السودان"
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة طوباس بالضفة الغربية05:01 GMT
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