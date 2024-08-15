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https://sarabic.ae/20240815/بيان-للأطراف-المشاركة-بمحادثات-جنيف-بشأن-السودان-نهدف-لدعمه-ووصول-المساعدات-إليه-1091759320.html
بيان للأطراف المشاركة بمحادثات جنيف بشأن السودان: نهدف لدعمه ووصول المساعدات إليه
بيان للأطراف المشاركة بمحادثات جنيف بشأن السودان: نهدف لدعمه ووصول المساعدات إليه
سبوتنيك عربي
أصدرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بيانا مشتركا بشأن دعم... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T08:38+0000
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وشدد البيان على "العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا، في اليوم الأول، ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية والامتثال، وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة والمساعي الأخرى والقانون الإنساني الدولي".واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20240812/حميدتي-يدعو-إلى-تشكيل-لجنة-تحقيق-دولية-لمعرفة-من-أشعل-الحرب-في-السودان-1091658951.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم

بيان للأطراف المشاركة بمحادثات جنيف بشأن السودان: نهدف لدعمه ووصول المساعدات إليه

08:38 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Marwan Aliالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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أصدرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بيانا مشتركا بشأن دعم السودان.
وشدد البيان على "العمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا، في اليوم الأول، ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية والامتثال، وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة والمساعي الأخرى والقانون الإنساني الدولي".
واستضافت سويسرا، أمس الأربعاء، محادثات سلام بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب في السودان. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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فيما أعلنت الأخيرة الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن، تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا، لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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