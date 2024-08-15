وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لرئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة المشاركة في محادثات جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240815/وزير-الخارجية-الأمريكي-يؤكد-لرئيس-مجلس-السيادة-السوداني-ضرورة-المشاركة-في-محادثات-جنيف-1091753525.html
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لرئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة المشاركة في محادثات جنيف
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لرئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة المشاركة في محادثات جنيف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T02:31+0000
2024-08-15T02:31+0000
الجيش السوداني
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام عبد الفتاح البرهان. وأكد الوزير على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان".وأوضح البيان أن بلينكن "أكد أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة، ووقف الأعمال العدائية، والوصول الإنساني، وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ. وأكد الوزير أن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة".وبحسب البيان، أشار بلينكن إلى أن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذ كامل له".وأكد بلينكن "على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان الوصول الإنساني لملايين السودانيين الذين يعانون"، وفقًا للخارجية الأمريكية.واستضافت سويسرا، أمس، وفودًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومصر وقوات الدعم السريع، في محادثات بدعوة من واشنطن تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان، على الرغم من رفض الجيش السوداني المشاركة.وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع، حيث قال وزير المعادن السوداني رئيس الوفد الحكومي إلى مباحثات جدة مع قوى سودانية ووسطاء دوليين، محمد بشير أبو نمو، في بيان، "أعلـن بصفتي رئيسًا للوفـد الحكومي فـي الاجتماعات التشاورية مـع الأمريكيين فـي مدينـة جدة السعوديـة، انتهاء المشاورات مـن غيـر الاتفـاق علـى مشاركة الوفـد السوداني فـي مفاوضات جنيـف -كتوصيـة للقيـادة- سـواء كان الوفـد ممثـلًا للجيـش حسـب رغبتهـم أو ممثـلًا للحكومة حسـب قـرار الحكومة مـن الآن وصاعـدًا، والأمـر كذلك متـروك فـي النهاية لقـرار القيادة بتقديراتها، وهنـاك بالتأكيـد تفاصيـل كثيـرة قادتنا إلـى هـذا القـرار بإنهـاء الحوار التشـاوري دون اتفـاق".وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، قد أعلن، في 24 يوليو الماضي، الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف اليوم الأربعاء مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.كما أعلنت الحكومة السودانية، في 30 يوليو الماضي، استعدادها للتفاوض مع قوات الدعم السريع، بشرط انسحابها الشامل من مواقع سيطرتها.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تضمن رد الحكومة السودانية على دعوة الإدارة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف للتوصل لوقف إطلاق نار في البلاد، إنها "جددت خلال الرد الاستعداد للانخراط في أي مفاوضات لإنهاء سيطرة قوات الدعم السريع للمدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية".وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
https://sarabic.ae/20240812/البرهان-الحكومة-تعاطت-بإيجابية-مع-كل-المبادرات-المطروحة-لحل-أزمة-السودان-1091650187.html
https://sarabic.ae/20240814/بريللو-يعلن-انطلاق-الجلسات-الافتتاحية-لمفاوضات-جنيف-بشأن-الحرب-في-السودان-1091740935.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجيش السوداني, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش السوداني, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لرئيس مجلس السيادة السوداني ضرورة المشاركة في محادثات جنيف

02:31 GMT 15.08.2024
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيًا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وأكد له ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام عبد الفتاح البرهان. وأكد الوزير على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان".
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
البرهان: الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة لحل أزمة السودان
12 أغسطس, 12:27 GMT
وأوضح البيان أن بلينكن "أكد أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة، ووقف الأعمال العدائية، والوصول الإنساني، وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ. وأكد الوزير أن هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة".
وبحسب البيان، أشار بلينكن إلى أن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذ كامل له".
وأكد بلينكن "على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان الوصول الإنساني لملايين السودانيين الذين يعانون"، وفقًا للخارجية الأمريكية.
واستضافت سويسرا، أمس، وفودًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومصر وقوات الدعم السريع، في محادثات بدعوة من واشنطن تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان، على الرغم من رفض الجيش السوداني المشاركة.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت عدم مشاركتها في محادثات جنيف مع قوات الدعم السريع، حيث قال وزير المعادن السوداني رئيس الوفد الحكومي إلى مباحثات جدة مع قوى سودانية ووسطاء دوليين، محمد بشير أبو نمو، في بيان، "أعلـن بصفتي رئيسًا للوفـد الحكومي فـي الاجتماعات التشاورية مـع الأمريكيين فـي مدينـة جدة السعوديـة، انتهاء المشاورات مـن غيـر الاتفـاق علـى مشاركة الوفـد السوداني فـي مفاوضات جنيـف -كتوصيـة للقيـادة- سـواء كان الوفـد ممثـلًا للجيـش حسـب رغبتهـم أو ممثـلًا للحكومة حسـب قـرار الحكومة مـن الآن وصاعـدًا، والأمـر كذلك متـروك فـي النهاية لقـرار القيادة بتقديراتها، وهنـاك بالتأكيـد تفاصيـل كثيـرة قادتنا إلـى هـذا القـرار بإنهـاء الحوار التشـاوري دون اتفـاق".
وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، قد أعلن، في 24 يوليو الماضي، الاستجابة لدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتفاوض مع الحكومة السودانية في جنيف، التي تستضيف اليوم الأربعاء مباحثات بين أطراف سودانية ووسطاء بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
بريللو يعلن انطلاق الجلسات الافتتاحية لمفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان
أمس, 14:25 GMT
كما أعلنت الحكومة السودانية، في 30 يوليو الماضي، استعدادها للتفاوض مع قوات الدعم السريع، بشرط انسحابها الشامل من مواقع سيطرتها.
وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تضمن رد الحكومة السودانية على دعوة الإدارة الأمريكية لإجراء مفاوضات في جنيف للتوصل لوقف إطلاق نار في البلاد، إنها "جددت خلال الرد الاستعداد للانخراط في أي مفاوضات لإنهاء سيطرة قوات الدعم السريع للمدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة وفك الحصار عن المدن وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية".
وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 21:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "محادثات الدوحة" غدا الخميس و"حماس" لن تحضرأمس, 13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала