https://sarabic.ae/20240910/بوريل-الضفة-الغربية-ستصبح-غزة-الجديدة-في-ظل-بقاء-نتنياهو-1092575420.html
بوريل: الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة في ظل بقاء نتنياهو
بوريل: الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة في ظل بقاء نتنياهو
سبوتنيك عربي
صرح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بأن موقف الاتحاد الأوروبي "يتماشى مع المبادرة العربية للسلام وداعم لها". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:19+0000
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وقال بوريل، في كلمة له، خلال أعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، إن "عاما مضى على الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، محذرا من أن "الحرب تتسع من غزة إلى الضفة الغربية وجنوبي لبنان".وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على ضرورة أن يقتنع الجميع بأن الأمن لن يتحقق دون سلام.كما أكد أن حكومة نتنياهو جعلت الأمر مستحيلا أمام حل الدولتين، محذرا من أن "الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة، في ظل استمرار نتنياهو".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا إسرائيليا على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 65 نازحًا بين قتيل وجريح.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما نفت حركة حماس، وجود أي من عناصرها بين التجمعات التي قصفها الجيش الإسرائيلي بمنطقة المواصي، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240910/مواجهة-سياسات-إسرائيل-في-القدس-اللجنة-الوزارية-العربية-تتفق-على-تعزيز-التحرك-العربي-المشترك-1092571686.html
https://sarabic.ae/20240910/وزير-الخارجية-التركي-لن-تعود-تجارتنا-مع-إسرائيل-حتى-عودة-الاستقرار-إلى-غزة-1092573203.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار الضفة الغربية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
بوريل: الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة في ظل بقاء نتنياهو
صرح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بأن موقف الاتحاد الأوروبي "يتماشى مع المبادرة العربية للسلام وداعم لها".
وقال بوريل، في كلمة له، خلال أعمال الدورة 162 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، إن "عاما مضى على الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، محذرا من أن "الحرب تتسع من غزة إلى الضفة الغربية وجنوبي لبنان".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على ضرورة أن يقتنع الجميع بأن الأمن لن يتحقق دون سلام.
كما أكد أن حكومة نتنياهو جعلت الأمر مستحيلا أمام حل الدولتين، محذرا من أن "الضفة الغربية ستصبح غزة الجديدة، في ظل استمرار نتنياهو".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن قصفا إسرائيليا على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات
، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 65 نازحًا بين قتيل وجريح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما نفت حركة حماس
، وجود أي من عناصرها بين التجمعات التي قصفها الجيش الإسرائيلي بمنطقة المواصي، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.