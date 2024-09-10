https://sarabic.ae/20240910/مواجهة-سياسات-إسرائيل-في-القدس-اللجنة-الوزارية-العربية-تتفق-على-تعزيز-التحرك-العربي-المشترك-1092571686.html
"مواجهة سياسات إسرائيل في القدس".. اللجنة الوزارية العربية تتفق على تعزيز التحرك العربي المشترك
"مواجهة سياسات إسرائيل في القدس".. اللجنة الوزارية العربية تتفق على تعزيز التحرك العربي المشترك
سبوتنيك عربي
انعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T10:11+0000
2024-09-10T10:11+0000
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وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
https://sarabic.ae/20240910/انطلاق-اجتماع-اللجنة-الوزارية-العربية-بالقاهرة-1092569265.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, جامعة الدول العربية, إسرائيل
"مواجهة سياسات إسرائيل في القدس".. اللجنة الوزارية العربية تتفق على تعزيز التحرك العربي المشترك
انعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".
وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية
الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.
كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.