https://sarabic.ae/20240910/انطلاق-اجتماع-اللجنة-الوزارية-العربية-بالقاهرة-1092569265.html

انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة

انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة

سبوتنيك عربي

انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T09:08+0000

2024-09-10T09:08+0000

2024-09-10T09:08+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

جامعة الدول العربية

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f0efa72137dc1c49b7a3eeb33cfc65b.jpg

وتناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم، بحسب بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه.ويُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.كما سيلقي بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً، عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في "تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع"، والوضع الإنساني الكارثي.

https://sarabic.ae/20240810/جامعة-الدول-العربية-تدين-مجزرة-الفجر-في-غزة-وتؤكد-أنها-عمل-جبان-وسبة-في-جبين-إسرائيل-1091594437.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم