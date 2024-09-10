انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة
انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة
سبوتنيك عربي
انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
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وتناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم، بحسب بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه.ويُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.كما سيلقي بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً، عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في "تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع"، والوضع الإنساني الكارثي.
https://sarabic.ae/20240810/جامعة-الدول-العربية-تدين-مجزرة-الفجر-في-غزة-وتؤكد-أنها-عمل-جبان-وسبة-في-جبين-إسرائيل-1091594437.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة

09:08 GMT 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم، بحسب بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه.
ويُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
جامعة الدول العربية تدين "مجزرة الفجر" في غزة وتؤكد أنها عمل "جبان وسبة" في جبين إسرائيل
10 أغسطس, 11:20 GMT
ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
كما سيلقي بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً، عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في "تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع"، والوضع الإنساني الكارثي.
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