https://sarabic.ae/20240910/انطلاق-اجتماع-اللجنة-الوزارية-العربية-بالقاهرة-1092569265.html
انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة
انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة
سبوتنيك عربي
انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:08+0000
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وتناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم، بحسب بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه.ويُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.كما سيلقي بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً، عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في "تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع"، والوضع الإنساني الكارثي.
https://sarabic.ae/20240810/جامعة-الدول-العربية-تدين-مجزرة-الفجر-في-غزة-وتؤكد-أنها-عمل-جبان-وسبة-في-جبين-إسرائيل-1091594437.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالقاهرة
انطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الملف الفلسطيني، بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتناقش اللجنة أخر التطورات على مستوى القضية الفلسطينية، والتي تمثل أولوية على طاولة الاجتماع الوزاري اليوم، بحسب بيان وصل إلى "سبوتنيك
" نسخة منه.
ويُعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب
، دورته الجديدة 162 بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.
ويشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الاجتماع، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع
في غزة، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
كما سيلقي بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً، عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في "تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع"، والوضع الإنساني الكارثي.