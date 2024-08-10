https://sarabic.ae/20240810/جامعة-الدول-العربية-تدين-مجزرة-الفجر-في-غزة-وتؤكد-أنها-عمل-جبان-وسبة-في-جبين-إسرائيل-1091594437.html

جامعة الدول العربية تدين "مجزرة الفجر" في غزة وتؤكد أنها عمل "جبان وسبة" في جبين إسرائيل

جامعة الدول العربية تدين "مجزرة الفجر" في غزة وتؤكد أنها عمل "جبان وسبة" في جبين إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن "قتل المدنيين النازحين في قطاع غزة، أثناء صلاة الفجر، هو جريمة تفوق حتى المستوى المتدني... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T11:20+0000

2024-08-10T11:20+0000

2024-08-10T11:20+0000

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وقال أبو الغيط، في بيان له، إن "جامعة الدول العربية تدين مجزرة الفجر في غزة، وتؤكد أنها عمل جبان وسُبة في جبين جيش الاحتلال"، مؤكدًا أن "استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو رخصة لإسرائيل بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب".ودعا المجتمع الدولي لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل للتفاوض بشكل جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة مقابل صفقة للأسرى.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين"، التي تؤوي نازحين في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، خلال أداء صلاة الفجر.وقال الجيش الإسرائيلي، تعليقا على الهجوم: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والـ"شاباك"، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي "حماس"، الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".ووصفت حركة حماس الفلسطينية، استهداف النازحين بمدرسة "التابعين" في حي "الدرج" وسط مدينة غزة، بأنه "جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة".وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات"، مشيراً إلى أن الواقعة "تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

https://sarabic.ae/20240810/إيران-الهجوم-الإسرائيلي-الوحشي-على-مدرسة-التابعين-في-غزة--إبادة-ضد-البشرية-1091593874.html

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