https://sarabic.ae/20240810/مكتب-حكومة-غزة-صعوبات-في-انتشال-جثامين-النازحين-في-المدرسة-التي-قصفتها-إسرائيل-فيديو-1091589080.html

مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو

مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع قتلى استهداف الجيش... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T04:20+0000

2024-08-10T04:20+0000

2024-08-10T04:20+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".وتابع البيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".كان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على تلغرام، أفيخاي أدرعي، إن طائرة أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".وأضاف المتحدث أن المدرسة استخدمت كمقر لمقاتلي حماس للقيادة والاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي".ولفت أفيخاي إلى أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين تشمل استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.

https://sarabic.ae/20240810/مقتل-100-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-بغزة-خلال-صلاة-الفجر--عاجل-1091588328.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, العالم العربي