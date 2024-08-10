مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatالمستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع قتلى استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" وسط القطاع. مشيرًا إلى أن أعداد القتلى تجاوزت الـ100.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".
وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".
وتابع البيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
كان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
📹متداول.. مشاهد جديدة تظهر حكم المجزرة التي تعرض لها النازحون في المدرسة التي قصفها الجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/1cVuzHMr7r— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 10, 2024
من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على تلغرام، أفيخاي أدرعي، إن طائرة أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".
📹صورة متداولة.. مشهد مفجع للقتلى في القصف الإسرائيلي خلال صلاة الفجر لمدرسة بحي الدرج وسط قاطع غزة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 10, 2024
وسائل إعلام فلسطينية تقول إن عدد القتلى يتجاوز 100 ومئات المصابين في القصف pic.twitter.com/lNn5clrCWm
وأضاف المتحدث أن المدرسة استخدمت كمقر لمقاتلي حماس للقيادة والاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي".
ولفت أفيخاي إلى أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين تشمل استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.