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https://sarabic.ae/20240810/مكتب-حكومة-غزة-صعوبات-في-انتشال-جثامين-النازحين-في-المدرسة-التي-قصفتها-إسرائيل-فيديو-1091589080.html
مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو
مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع قتلى استهداف الجيش... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T04:20+0000
2024-08-10T04:20+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".وتابع البيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".كان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على تلغرام، أفيخاي أدرعي، إن طائرة أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".وأضاف المتحدث أن المدرسة استخدمت كمقر لمقاتلي حماس للقيادة والاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي".ولفت أفيخاي إلى أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين تشمل استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.
https://sarabic.ae/20240810/مقتل-100-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-بغزة-خلال-صلاة-الفجر--عاجل-1091588328.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي, العالم العربي

مكتب حكومة غزة: صعوبات في انتشال جثامين النازحين في المدرسة التي قصفتها إسرائيل.. فيديو

04:20 GMT 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالمستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين
المستشفى الوحيد في شمال قطاع غزة يواجه كارثة صحية تهدد حياة المرضى والمصابين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع قتلى استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" وسط القطاع. مشيرًا إلى أن أعداد القتلى تجاوزت الـ100.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

وأضاف، "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

وتابع البيان: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".
كان المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على تلغرام، أفيخاي أدرعي، إن طائرة أغارت قبل قليل بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مخربين عملوا في مقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة "التابعين" التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".
وأضاف المتحدث أن المدرسة استخدمت كمقر لمقاتلي حماس للقيادة والاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي".
الأمراض والأوبئة تجتاح القطاع وتفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين بغزة خلال صلاة الفجر.. صورة
02:45 GMT
ولفت أفيخاي إلى أنه قبل تنفيذ الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص إمكانية إصابة المدنيين تشمل استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.
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