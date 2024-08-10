https://sarabic.ae/20240810/مقتل-100-فلسطيني-وإصابة-العشرات-في-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-بغزة-خلال-صلاة-الفجر--عاجل-1091588328.html
مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T02:45+0000
2024-08-10T02:45+0000
2024-08-10T02:45+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
قصف إسرائيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر".من جانب آخر قال الدفاع المدني بغزة في بيان له، إنه "جاري العمل على انتشال جثامينهم، وإنقاذ المصابين".
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, قصف إسرائيلي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, قصف إسرائيلي
مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
يتبع
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة خلال أداء صلاة الفجر.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".
وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر".
من جانب آخر قال الدفاع المدني بغزة في بيان له، إنه "جاري العمل على انتشال جثامينهم، وإنقاذ المصابين".