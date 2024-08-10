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مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
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مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T02:45+0000
2024-08-10T02:45+0000
غزة
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر".من جانب آخر قال الدفاع المدني بغزة في بيان له، إنه "جاري العمل على انتشال جثامينهم، وإنقاذ المصابين".
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, قصف إسرائيلي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, قصف إسرائيلي

مقتل 100 فلسطيني وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مدرسة بغزة خلال صلاة الفجر -عاجل

02:45 GMT 10.08.2024
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة خلال أداء صلاة الفجر.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".
وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن "طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر".
من جانب آخر قال الدفاع المدني بغزة في بيان له، إنه "جاري العمل على انتشال جثامينهم، وإنقاذ المصابين".
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