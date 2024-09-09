https://sarabic.ae/20240909/تركيا-تشهد-حدثا-سياسيا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-13-عاما-1092559296.html
تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما
تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، غدا... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T19:54+0000
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وستكون مشاركة تركيا في هذا الاجتماع هي الأولى منذ 13 عاما، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية تركية فقد تلقت أنقرة دعوة لحضور الدورة العادية رقم 162 للاجتماع. وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، تتناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة والعلاقات بين تركيا والجامعة العربية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد المصادر على أن تركيا انتهجت سياسة خارجية قوية وفعالة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجامعة، مثل فلسطين، تتماشى مع أولويات السياسة التركية.كما أشارت إلى أن التطور في العلاقات بين تركيا والدول العربية يوفر فرصاً جديدة للتعاون وحل المشكلات الإقليمية.يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في اجتماع الجامعة العربية في 2011، بينما كانت هناك علاقات بين الطرفين أبرز محطاتها كان عام 2004، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل بينهما.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر
تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما
ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء.
وستكون مشاركة تركيا
في هذا الاجتماع هي الأولى منذ 13 عاما، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء
"الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية تركية فقد تلقت أنقرة دعوة لحضور الدورة العادية رقم 162 للاجتماع.
وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، تتناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة والعلاقات بين تركيا والجامعة العربية.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد المصادر على أن تركيا انتهجت سياسة خارجية قوية وفعالة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجامعة، مثل فلسطين، تتماشى مع أولويات السياسة التركية.
كما أشارت إلى أن التطور في العلاقات بين تركيا والدول العربية يوفر فرصاً جديدة للتعاون وحل المشكلات الإقليمية
.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في اجتماع الجامعة العربية في 2011، بينما كانت هناك علاقات بين الطرفين أبرز محطاتها كان عام 2004، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل بينهما.