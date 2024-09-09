https://sarabic.ae/20240909/تركيا-تشهد-حدثا-سياسيا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-13-عاما-1092559296.html

تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما

تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، غدا... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T19:54+0000

2024-09-09T19:54+0000

2024-09-09T19:54+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

جامعة الدول العربية

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092559393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43728c61e3377d60acdf7fbd9c973a9f.jpg

وستكون مشاركة تركيا في هذا الاجتماع هي الأولى منذ 13 عاما، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية تركية فقد تلقت أنقرة دعوة لحضور الدورة العادية رقم 162 للاجتماع. وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، تتناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة والعلاقات بين تركيا والجامعة العربية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد المصادر على أن تركيا انتهجت سياسة خارجية قوية وفعالة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجامعة، مثل فلسطين، تتماشى مع أولويات السياسة التركية.كما أشارت إلى أن التطور في العلاقات بين تركيا والدول العربية يوفر فرصاً جديدة للتعاون وحل المشكلات الإقليمية.يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في اجتماع الجامعة العربية في 2011، بينما كانت هناك علاقات بين الطرفين أبرز محطاتها كان عام 2004، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل بينهما.

https://sarabic.ae/20240517/تركيا-ترحب-بنتائج-إعلان-الجامعة-العربية-في-قمة-البحرين-بشأن-فلسطين-1088945237.html

https://sarabic.ae/20240908/تركيا-ترد-على-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إساءة-لأردوغان-1092504333.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر