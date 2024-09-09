تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما

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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
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183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240909/تركيا-تشهد-حدثا-سياسيا-هو-الأول-من-نوعه-منذ-13-عاما-1092559296.html
تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما
تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، غدا... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T19:54+0000
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وستكون مشاركة تركيا في هذا الاجتماع هي الأولى منذ 13 عاما، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية تركية فقد تلقت أنقرة دعوة لحضور الدورة العادية رقم 162 للاجتماع. وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، تتناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة والعلاقات بين تركيا والجامعة العربية.ولفتت الوكالة إلى تأكيد المصادر على أن تركيا انتهجت سياسة خارجية قوية وفعالة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجامعة، مثل فلسطين، تتماشى مع أولويات السياسة التركية.كما أشارت إلى أن التطور في العلاقات بين تركيا والدول العربية يوفر فرصاً جديدة للتعاون وحل المشكلات الإقليمية.يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في اجتماع الجامعة العربية في 2011، بينما كانت هناك علاقات بين الطرفين أبرز محطاتها كان عام 2004، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل بينهما.
https://sarabic.ae/20240517/تركيا-ترحب-بنتائج-إعلان-الجامعة-العربية-في-قمة-البحرين-بشأن-فلسطين-1088945237.html
https://sarabic.ae/20240908/تركيا-ترد-على-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إساءة-لأردوغان-1092504333.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر

تركيا تشهد حدثا سياسيا هو الأول من نوعه منذ 13 عاما

19:54 GMT 09.09.2024
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أن تركيا تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، غدا الثلاثاء.
وستكون مشاركة تركيا في هذا الاجتماع هي الأولى منذ 13 عاما، وهو ما يعكس تطور العلاقات الثنائية والاهتمام بالدور التركي في المنطقة.
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين
17 مايو, 17:57 GMT
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية تركية فقد تلقت أنقرة دعوة لحضور الدورة العادية رقم 162 للاجتماع.
وأفادت الوكالة أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، تتناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في غزة والعلاقات بين تركيا والجامعة العربية.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد المصادر على أن تركيا انتهجت سياسة خارجية قوية وفعالة ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجامعة، مثل فلسطين، تتماشى مع أولويات السياسة التركية.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
أمس, 06:42 GMT
كما أشارت إلى أن التطور في العلاقات بين تركيا والدول العربية يوفر فرصاً جديدة للتعاون وحل المشكلات الإقليمية.
يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في اجتماع الجامعة العربية في 2011، بينما كانت هناك علاقات بين الطرفين أبرز محطاتها كان عام 2004، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التواصل بينهما.
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