https://sarabic.ae/20240908/تركيا-ترد-على-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إساءة-لأردوغان-1092504333.html
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
سبوتنيك عربي
أدانت الحكومة التركية، منشورا لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهدف فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأنقرة، والذي وصفته بأنه "كذب وافتراء". 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T06:42+0000
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وأشارت السلطات التركية، في بيان رسمي، إلى أن "كاتس، لا يتمتع بأي مصداقية حقيقية، حتى داخل حكومة نتنياهو، التي اشتهرت بجرائمها ضد الإنسانية، والتي تركت وصمة عار في التاريخ"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكدت تركيا التزامها "بقول الحقيقة، والدفاع عن القضية المشروعة للشعب الفلسطيني، على الرغم من مثل هذه الهجمات التي لا أساس لها"، وأكدت أنها ستواصل التمسك بدعمها لحقوق الفلسطينيين والعدالة، بحسب البيان.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كتب عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "اليوم دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل، التي تريد احتلال تركيا ودول المنطقة، طبعا هذا الاتهام كذب وهو مجرد تصريح يهدف إلى تأجيج الوضع".وتابع كاتس: "إسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها، ليس فقط ضد قتلة "حماس" والمغتصبين، وإنما أيضا ضد محور الشر الشيعي بقيادة ايران".وأضاف زاعما أن "أردوغان وجماعة "الإخوان المسلمين" يعملون مع إيران، منذ سنوات، لزعزعة استقرار الحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، في كلمة متلفزة، إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر، تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد.. والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر، ستعود بالخير على غزة وفلسطين".
https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html
https://sarabic.ae/20240816/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجدد-هجومه-على-أردوغان-بمزاعم-حول-هنية-و3-مليارات-دولار-1091830548.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
06:42 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 06:44 GMT 08.09.2024)
أدانت الحكومة التركية، منشورا لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهدف فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأنقرة، والذي وصفته بأنه "كذب وافتراء".
وأشارت السلطات التركية، في بيان رسمي، إلى أن "كاتس، لا يتمتع بأي مصداقية حقيقية، حتى داخل حكومة نتنياهو، التي اشتهرت بجرائمها ضد الإنسانية، والتي تركت وصمة عار في التاريخ"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
كما أشار البيان إلى أن "كاتس، يحاول أن يظل ذا صلة من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، في محاولة لتأمين موقفه داخل شبكة الإبادة الجماعية".
وأكدت تركيا التزامها "بقول الحقيقة، والدفاع عن القضية المشروعة للشعب الفلسطيني، على الرغم من مثل هذه الهجمات التي لا أساس لها"، وأكدت أنها ستواصل التمسك بدعمها لحقوق الفلسطينيين والعدالة، بحسب البيان.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كتب عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "اليوم دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل، التي تريد احتلال تركيا ودول المنطقة، طبعا هذا الاتهام كذب وهو مجرد تصريح يهدف إلى تأجيج الوضع".
وتابع كاتس: "إسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها، ليس فقط ضد قتلة "حماس" والمغتصبين، وإنما أيضا ضد محور الشر الشيعي بقيادة ايران".
وأضاف زاعما أن "أردوغان وجماعة "الإخوان المسلمين" يعملون مع إيران، منذ سنوات، لزعزعة استقرار الحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، في كلمة متلفزة، إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر، تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد.. والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".
وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر، ستعود بالخير على غزة وفلسطين".