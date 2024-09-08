https://sarabic.ae/20240908/تركيا-ترد-على-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إساءة-لأردوغان-1092504333.html

تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان

تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان

سبوتنيك عربي

أدانت الحكومة التركية، منشورا لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهدف فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأنقرة، والذي وصفته بأنه "كذب وافتراء". 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T06:42+0000

2024-09-08T06:42+0000

2024-09-08T06:44+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101523/23/1015232366_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_75c67e3c7d704ce05c511d41d6d17726.jpg

وأشارت السلطات التركية، في بيان رسمي، إلى أن "كاتس، لا يتمتع بأي مصداقية حقيقية، حتى داخل حكومة نتنياهو، التي اشتهرت بجرائمها ضد الإنسانية، والتي تركت وصمة عار في التاريخ"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكدت تركيا التزامها "بقول الحقيقة، والدفاع عن القضية المشروعة للشعب الفلسطيني، على الرغم من مثل هذه الهجمات التي لا أساس لها"، وأكدت أنها ستواصل التمسك بدعمها لحقوق الفلسطينيين والعدالة، بحسب البيان.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كتب عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "اليوم دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل، التي تريد احتلال تركيا ودول المنطقة، طبعا هذا الاتهام كذب وهو مجرد تصريح يهدف إلى تأجيج الوضع".وتابع كاتس: "إسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها، ليس فقط ضد قتلة "حماس" والمغتصبين، وإنما أيضا ضد محور الشر الشيعي بقيادة ايران".وأضاف زاعما أن "أردوغان وجماعة "الإخوان المسلمين" يعملون مع إيران، منذ سنوات، لزعزعة استقرار الحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، في كلمة متلفزة، إن "الخطوات الجديدة التي نتخذها حيال تطبيع علاقاتنا مع سوريا ومصر، تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد.. والخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف إرهاب الدولة الإسرائيلية هي التحالف بين الدول الإسلامية".وأشار إلى أن "المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر، ستعود بالخير على غزة وفلسطين".

https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html

https://sarabic.ae/20240816/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يجدد-هجومه-على-أردوغان-بمزاعم-حول-هنية-و3-مليارات-دولار-1091830548.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن