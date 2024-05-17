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تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين
تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة ترحب بالنتائج بشأن فلسطين، الواردة في الإعلان الذي تبنته جامعة الدول العربية، عقب قمتها الـ33، التي عقدت... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T17:57+0000
2024-05-17T17:57+0000
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وتبنّت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، إعلانا يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في فلسطين قبل تنفيذ حل الدولتين، كما دعت الدول الأعضاء في الجامعة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "إننا نرحب بخلاصات إعلان البحرين بشأن فلسطين الصادرة عن القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في 16 مايو/ أيار الجاري، ونعتقد أن هذه الاستنتاجات ستسهم في إنهاء المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني".واستضافت مملكة البحرين، أمس الخميس، أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها.وعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240516/وزير-المالية-الإسرائيلي-سنلغي-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-تركيا-ردا-على-وقف-أردوغان-الصادرات-لإسرائيل-1088912830.html
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قمة البحرين, البحرين, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين

17:57 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مبنى الوزارة الخارجية التركية
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة ترحب بالنتائج بشأن فلسطين، الواردة في الإعلان الذي تبنته جامعة الدول العربية، عقب قمتها الـ33، التي عقدت لأول مرة في البحرين.
وتبنّت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، إعلانا يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في فلسطين قبل تنفيذ حل الدولتين، كما دعت الدول الأعضاء في الجامعة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "إننا نرحب بخلاصات إعلان البحرين بشأن فلسطين الصادرة عن القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في 16 مايو/ أيار الجاري، ونعتقد أن هذه الاستنتاجات ستسهم في إنهاء المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني".
وتابعت الوزارة التركية: "نتوقع أن تقدم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساهمات ملموسة لتنفيذ هذه المقترحات".
واستضافت مملكة البحرين، أمس الخميس، أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها.
وعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
وزير المالية الإسرائيلي: سنلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ردا على وقف أردوغان الصادرات لإسرائيل
أمس, 19:41 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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