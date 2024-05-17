https://sarabic.ae/20240517/تركيا-ترحب-بنتائج-إعلان-الجامعة-العربية-في-قمة-البحرين-بشأن-فلسطين-1088945237.html

تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين

تركيا ترحب بنتائج إعلان الجامعة العربية في "قمة البحرين" بشأن فلسطين

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة ترحب بالنتائج بشأن فلسطين، الواردة في الإعلان الذي تبنته جامعة الدول العربية، عقب قمتها الـ33، التي عقدت... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T17:57+0000

2024-05-17T17:57+0000

2024-05-17T17:57+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وتبنّت جامعة الدول العربية، أمس الخميس، إعلانا يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في فلسطين قبل تنفيذ حل الدولتين، كما دعت الدول الأعضاء في الجامعة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة رفح، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "إننا نرحب بخلاصات إعلان البحرين بشأن فلسطين الصادرة عن القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في 16 مايو/ أيار الجاري، ونعتقد أن هذه الاستنتاجات ستسهم في إنهاء المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني".واستضافت مملكة البحرين، أمس الخميس، أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها.وعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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