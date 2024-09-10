https://sarabic.ae/20240910/وزير-الخارجية-التركي-لن-تعود-تجارتنا-مع-إسرائيل-حتى-عودة-الاستقرار-إلى-غزة-1092573203.html
وزير الخارجية التركي: لن تعود تجارتنا مع إسرائيل حتى عودة الاستقرار إلى غزة
وزير الخارجية التركي: لن تعود تجارتنا مع إسرائيل حتى عودة الاستقرار إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لن تعيد تبادلها التجاري مع إسرائيل، حتى عودة الاستقرار إلى غزة. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T11:21+0000
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وقال فيدان، في كلمة خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول جامعة الدول العربية: "أوقفنا التجارة مع إسرائيل، ولن نعيدها إلا مع عودة الاستقرار مع غزة".وأضاف أن "العالم الإسلامي سيفعل ما يلزم لحماية الهوية الإسلامية للحرم الشريف (القدس)".وينعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.
https://sarabic.ae/20240910/اجتماع-اللجنة-الوزارية-لمتابعة-الوضع-في-سوريا-بمقر-الجامعة-العربية--1092572246.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
وزير الخارجية التركي: لن تعود تجارتنا مع إسرائيل حتى عودة الاستقرار إلى غزة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لن تعيد تبادلها التجاري مع إسرائيل، حتى عودة الاستقرار إلى غزة.
وقال فيدان، في كلمة خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول جامعة الدول العربية: "أوقفنا التجارة مع إسرائيل، ولن نعيدها إلا مع عودة الاستقرار مع غزة".
وأضاف أن "العالم الإسلامي سيفعل ما يلزم لحماية الهوية الإسلامية للحرم الشريف (القدس)".
وأشار إلى أن "الذين يواصلون دعم نتنياهو متواطئون في الإبادة الجماعية المستمرة وسيحاسبون أيضا".
وينعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".
وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية
الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.
كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية
العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث من المنتظر أن يلقي كلمة حول تطورات الأوضاع في غزة.