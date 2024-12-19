https://sarabic.ae/20241219/إيران-تعلن-زيادة-حجم-التجارة-مع-مصر-بنسبة-67-1095984618.html

إيران تعلن زيادة حجم التجارة مع مصر بنسبة 67%

إيران تعلن زيادة حجم التجارة مع مصر بنسبة 67%

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أن حجم التجارة بينها ومصر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بلغ 16.186 مليون دولار، بزيادة نسبتها 67%، مقارنة بالفترة ذاتها... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T17:33+0000

2024-12-19T17:33+0000

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وأشار المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في غرفة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية روح الله لطيفي، على هامش زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر، لحضور قمة مجموعة الثماني، إلى "الصعود والهبوط في التجارة بين إيران ومصر، بسبب العلاقات السياسية المتقلبة".ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه "مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعضوية مصر وإيران في مجموعة "بريكس"، فقد شهدت التجارة المباشرة بينهما ارتفاعا نسبيا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.حجم التجارة والنمووفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، تم تبادل أكثر من 35883 طنا من البضائع بقيمة 17.186 مليون دولار بين إيران ومصر، ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 65% في الحجم، وارتفاعا بنسبة 67% في القيمة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وبلغت صادرات إيران إلى مصر 28.116 طنا من السلع بقيمة 13.798 مليون دولار، بنمو 30% في الوزن و41% في القيمة.أهم بنود التصدير والاستيرادوكشف روح الله لطيفي أن "منتجات الصلب والحديد سيطرت على صادرات إيران إلى مصر، إذ شكلت 96.8% من الوزن و96.1% من القيمة، بواقع 27.206 طن بقيمة 13.271 مليون دولار، وشملت بنود التصدير الأخرى معدات المختبرات والفستق وأجزاء السيارات، بالإضافة إلى منتجات أخرى كالرخام ومعجون الطماطم والآلات الزراعية".وبالنسبة للواردات، فقد شكّل خام المنغنيز 97.5% من الوزن، و43.2% من قيمة مشتريات إيران من مصر، وشملت الواردات الأخرى القواطع الكهربائية وشفرات الحلاقة والأجزاء الإلكترونية وسلفات البوتاسيوم.حصة إيران المحدودة في سوق مصروقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في غرفة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية روح الله لطيفي، إنه "على الرغم من أن حصة إيران من السوق المصرية التي تبلغ 115 مليار دولار تعتبر ضئيلة"، فقد أعرب عن تفاؤله بإمكانية النمو، مؤكدا على أهمية زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى مصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية.وأشار إلى أنه "مع إزالة الحواجز التجارية والسياسية القائمة، يمكن لإيران أن تستهدف أكثر من مليار دولار في التجارة الثنائية مع مصر".يذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وصل إلى مصر، اليوم الخميس، في أول زيارة لرئيس إيراني للقاهرة منذ 11 عام.يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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