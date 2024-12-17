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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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من الملعب
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241217/أول-زيارة-لرئيس-إيراني-إلى-مصر-منذ-11-عاما-1095889549.html
أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عاما
أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عاما
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول زيارة إلى مصر منذ 11 عاما، عندما زار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في عام 2013. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:35+0000
2024-12-17T15:35+0000
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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن بزشكيان ووزير خارجيته، عباس عراقجي، سيتوجهان إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المعروفة باسم "دي 8". وأعلن بقائي أن عراقجي، سيقود وفدا إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وذكر أن المجلس سيعقد اجتماعا مع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية، بما في ذلك إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش، غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وقال إن الاجتماع الـ21 لمجلس وزراء خارجية مجموعة الثماني، سيُعقد قبل يوم واحد من عقد قمة مجموعة الثماني، لاستكمال وثائق القمة، مضيفا أن القمة الـ11 لمجموعة الثماني، ستُعقد يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء الدول الثماني المشاركة، بما في ذلك الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.وأشار بقائي إلى أن الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع تم تحديده على أنه "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تشكيل اقتصاد المستقبل".وأكد على أهمية استغلال كل فرصة خلال التجمعات المتعددة الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية، معلنا أن هناك اجتماعا خاصا لقادة ثماني دول لمراجعة الأوضاع في فلسطين ولبنان، من المقرر أن يعقد بعد ظهر الخميس المقبل.يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241020/وزير-الخارجية-الإيراني-يتناول-أشهر-وجبة-مصرية-في-أول-زيارة-للقاهرة-منذ-11-عاما-صور-1093960169.html
https://sarabic.ae/20240905/خطوة-غير-مسبوقة-على-طريق-العلاقات-مع-إيران-من-سيصل-إلى-مصر-لأول-مرة-1092413496.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عاما

15:35 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
يجري الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول زيارة إلى مصر منذ 11 عاما، عندما زار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في عام 2013.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، أن بزشكيان ووزير خارجيته، عباس عراقجي، سيتوجهان إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المعروفة باسم "دي 8".
وأعلن بقائي أن عراقجي، سيقود وفدا إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الـ21 لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وذكر أن المجلس سيعقد اجتماعا مع وزراء خارجية ثماني دول إسلامية نامية، بما في ذلك إيران وتركيا ومصر وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا وماليزيا وبنغلاديش، غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
وزير الخارجية الإيراني يتناول "أشهر وجبة مصرية" في أول زيارة للقاهرة منذ 11 عاما.. صور
20 أكتوبر, 07:20 GMT
وقال إن الاجتماع الـ21 لمجلس وزراء خارجية مجموعة الثماني، سيُعقد قبل يوم واحد من عقد قمة مجموعة الثماني، لاستكمال وثائق القمة، مضيفا أن القمة الـ11 لمجموعة الثماني، ستُعقد يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، بحضور رؤساء الدول الثماني المشاركة، بما في ذلك الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
وأشار بقائي إلى أن الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع تم تحديده على أنه "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: تشكيل اقتصاد المستقبل".
وأكد على أهمية استغلال كل فرصة خلال التجمعات المتعددة الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية، معلنا أن هناك اجتماعا خاصا لقادة ثماني دول لمراجعة الأوضاع في فلسطين ولبنان، من المقرر أن يعقد بعد ظهر الخميس المقبل.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
"خطوة غير مسبوقة" على طريق العلاقات مع إيران... من سيصل إلى مصر لأول مرة؟
5 سبتمبر, 09:21 GMT
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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