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طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي
طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن طفرة في صادرات صخور الفوسفات المصرية، خلال العام الجاري 2025. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-21T14:22+0000
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وذكر التقرير أن شركة "فوسفات مصر" أطلقت صخور فوسفات منخفضة الغبار للشحن إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، من ميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.وقامت الشركة (التي تعدّ أكبر شركة لإنتاج صخور الفوسفات) ببناء منشأة في منجم فوسفات أبو طرطور جنوب غربي مصر لإزالة الجسيمات التي يقلّ حجمها عن 80 ميكرومترًا من صخور الفوسفات المطحونة.وأشارت شركة "فوسفات مصر" إلى أن الشحنات المنخفضة الغبار التي سلّمت إلى المواني الأوروبية حتى الآن، فرّغت بنجاح.وذكرت شركة "فوسفات مصر" أن عملية إزالة الجسيمات من صخور الفوسفات تقلّل الغبار بنحو 80%، مع زيادة محتوى خماسي أكسيد الفوسفور (P2O5) بنسبة 1.0-1.5%، وخفض محتوى المعادن الثقيلة.الجدير بالذكر أن مرفق "إزالة الغبار" في منجم فوسفات أبو طرطور، يقوم حاليًا بإنتاج يبلغ نحو 1000 طن يوميًا، مع إمكان الوصول إلى طاقة تبلغ نحو 2000 طن يوميًا، في الربع الثاني من العام الجاري (2025).وأكد التقرير أن شركة "فوسفات مصر" ستحمّل 15 ألف طن من الصخور المنخفضة الغبار، في مارس/آذار، للشحن إلى البرازيل، و20 ألف طن أخرى، في أبريل/نيسان، للشحن إلى إسبانيا.دولة عربية تزود المغرب بالكبريت لمدة 10 سنواتوزارة النفط السورية تفتح باب المزايدات لبيع "معدن ثمين"
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, فوسفات, مناجم الفوسفات
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, فوسفات, مناجم الفوسفات

طفرة في صادرات منتج مصري استراتيجي

14:22 GMT 21.02.2025
© Getty Images / Vincent FOURNIERصورة منجم للفوسفات
صورة منجم للفوسفات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / Vincent FOURNIER
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة عن طفرة في صادرات صخور الفوسفات المصرية، خلال العام الجاري 2025.
وذكر التقرير أن شركة "فوسفات مصر" أطلقت صخور فوسفات منخفضة الغبار للشحن إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، من ميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.
وقامت الشركة (التي تعدّ أكبر شركة لإنتاج صخور الفوسفات) ببناء منشأة في منجم فوسفات أبو طرطور جنوب غربي مصر لإزالة الجسيمات التي يقلّ حجمها عن 80 ميكرومترًا من صخور الفوسفات المطحونة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد كانت مستويات الغبار المرتفعة في صخور الفوسفات المصرية تستبعد المنتج من العديد من الأسواق سابقًا، بسبب اللوائح البيئية في مواني التفريغ.
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وأشارت شركة "فوسفات مصر" إلى أن الشحنات المنخفضة الغبار التي سلّمت إلى المواني الأوروبية حتى الآن، فرّغت بنجاح.
وذكرت شركة "فوسفات مصر" أن عملية إزالة الجسيمات من صخور الفوسفات تقلّل الغبار بنحو 80%، مع زيادة محتوى خماسي أكسيد الفوسفور (P2O5) بنسبة 1.0-1.5%، وخفض محتوى المعادن الثقيلة.
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الجدير بالذكر أن مرفق "إزالة الغبار" في منجم فوسفات أبو طرطور، يقوم حاليًا بإنتاج يبلغ نحو 1000 طن يوميًا، مع إمكان الوصول إلى طاقة تبلغ نحو 2000 طن يوميًا، في الربع الثاني من العام الجاري (2025).
وأكد التقرير أن شركة "فوسفات مصر" ستحمّل 15 ألف طن من الصخور المنخفضة الغبار، في مارس/آذار، للشحن إلى البرازيل، و20 ألف طن أخرى، في أبريل/نيسان، للشحن إلى إسبانيا.
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